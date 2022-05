Festa dei Ceri, centro storico Gubbio off-limits | Le modifiche a traffico e sosta - Tuttoggi

• Per il 15 maggio è stabilito il divieto di sosta con rimozione in tutto il centro storico, compresa Piazza Quaranta Martiri, ad esclusione dei mezzi di emergenza, soccorso e pronto intervento, dalle ore 5 alle ore 24.

• Divieto di accesso nel centro storico per i veicoli non autorizzati dalle ore 14 del 14 maggio 2022 alle ore 8 del 16 maggio 2022. I veicoli autorizzati addetti alla consegna delle merci (inviare richiesta via mail a ztl@comune.gubbio.pg.it) potranno accedere in centro il giorno 15 maggio 2022 esclusivamente da Porta Ortacci, dalle ore 5 alle ore 8.30.

• Dalle 8 del 14 maggio alle 8 del 16 maggio ci sarà divieto di sosta con rimozione all’interno del parcheggio denominato dell’Ex Seminario e del piano di superficie e primo interrato del parcheggio antistante la Funivia “Colle Eletto”, ad esclusione dei veicoli muniti di permesso di circolazione nella zona a traffico limitato del centro storico.

• Per il 15 maggio stabilito il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 6 alle 21, in Via Borgo Santa Lucia.

• Divieto di sosta con rimozione anche dalle ore 15 del 14 maggio alle ore 8 del 16 maggio in Via Perugina, nel tratto compreso tra Viale Don Minzoni e Largo di Porta Marmorea. Divieto di sosta con rimozione, ad esclusione di motocicli e ciclomotori, dalle ore 15 del 14 maggio alle ore 8 del 16 maggio, presso il parcheggio antistante la Chiesa di S. Agostino, ad esclusione del lato esterno alla Piazza, riservato ed opportunamente delimitato alla sosta dei mezzi di soccorso; il parcheggio adiacente la Farmacia di Via Campo di Marte (parte); il parcheggio di Via Perugina antistante l’Edificio Scolastico (parte);

• Il capolinea degli autobus di linea sarà all’interno del Piazzale Leonardo da Vinci (antistante il circolo Tennis) dalle ore 5 alle ore 24 del 15 maggio

• La sosta degli autobus turistici potrà avvenire nel Piazzale antistante il magazzino comunale in Loc. Venata dalle ore 6 del 14 maggio alle ore 24 del 15 maggio