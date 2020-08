Ferragosto ad Assisi, controlli anti-file ed eventi | Arriva l'app Assisi Safely - Tuttoggi

Visitare l’abbazia di San Pietro quando la Basilica di San Francesco è troppo affollata; o anche andare alla Chiesa Nuova, anche sede della casa natale di San Francesco, se Santa Chiara ha troppi turisti e tante code. Un’idea che era stata lanciata nei giorni scorsi e che ora diventa una realtà facilmente realizzabile grazie ad Assisi Safely, una app ‘smista file’ cui sta lavorando l’amministrazione comunale e che consiglierà ai turisti quali sono i movimenti meno affollati. Nel frattempo, per il Ferragosto ad Assisi, arriva una sorta di piano straordinario per la tutela di cittadini e turisti, con la municipale e i volontari in campo per evitare assembramenti, realizzare controlli in bar e ristoranti e soprattutto ricordare la necessità di usare la mascherina laddove non sia possibile mantenere il metro di distanza.



Assisi Safely arriverà tra qualche settimana, e il perché è presto detto: “Ferragosto ad Assisi non è mai stato un periodo di turismo boom per assisi, mentre oggi siamo a un livello che non pensavamo avremmo rivisto prima di fine mese. Ovviamente ci fa molto piacere, ma – dice il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, che un paio di giorni fa ha fatto il punto con il Coc, il centro operativo comunale – molti sono turisti giornalieri, cosa che potrebbe creare ‘ingorghi’ nei monumenti più visitati. Per questo, in attesa dell’app che vedrà la luce per fine mese, abbiamo schierato vigili e volontari per smistare i flussi. Ci saranno cartelli informativi per ricordare la necessità di evitare assembramenti e di indossare la mascherina dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Queste decisioni le abbiamo adottate con la convinzione e con la consapevolezza che deve essere fatto tutto il possibile per contenere il rischio di contagio del Covid e far sì che Assisi continui a essere una città straordinariamente bella e sicura”.

Ferragosto ad Assisi, tante iniziative da giovedì a domenica

La settimana del ferragosto ad Assisi è cominciata nel segno di Santa Chiara, patrona della televisione, e di San Rufino, patrono della città; ora gli altri eventi, realizzati ovviamente nel rispetto delle normative anti Covid: questa sera (giovedì 13 agosto) alle 21.15 al Giardino degli Incanti alla Rocca Maggiore il concerto “Maletiempu” del duo Rachele Andrioli (voce, tamburi a cornice, flauto armonico e ukulele) e Rocco Nigro (fisarmonica). Nel pomeriggio sempre del 13 agosto, ma alle 17.30 e con partenza dall’Orto degli Aghi, va in scena L’allegra scampagnata fino a Costa de Trex, per scoprire le terre di Assisi e contemplare la natura. Alla Fonte del Brecciaro alle 18.50 l’esibizione della Brigata della Montagna e la storia del sito, alle 20 cena al sacco sull’aia intorno al Falò dell’Assunta, alle 22.30 il rientro ad Assisi. Info, costi e prenotazioni, 320.7254714.



Venerdì 14 sera alle 19, in Piazza del Comune, lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi, mentre sabato dalle 21 alle 23.30 al Bosco di San Francesco, bene Fai, si potrà “toccare con mano” la volta celeste con Astronomi per una notte, a cura degli esperti del gruppo StarLight: info, costi e prenotazione (obbligatoria) allo 075/813157. Ogni giovedì e ogni sabato sera di agosto (quindi il 13 e il 15, e poi ancora il 20, 22, 27, 29 agosto alle ore 21, con partenza da San Rufino) l’associazione guide turistiche dell’Umbria propone un itinerario alla scoperta di luoghi nascosti e storie poco conosciute. La visita guidata è di un’ora e mezza circa. Info, costi e prenotazioni (obbligatorie) al numero 075-815228 mobile 3393390103 o all’email info@assoguide.it.