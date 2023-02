Fermato dai carabinieri, non parla: ha nascosto la droga in bocca

Lo stranierio arrivato con un volo turistico, è stato fermato dai militari durante un posto di blocco | Nel suo alloggio altra droga

I carabinieri della Sezione Operativa di Perugia hanno arrestato un 38enne albanese, incensurato, in Italia con visto turistico, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri hanno sorpreso l’uomo, all’interno di un’autovettura noleggiata, in località Colle Umberto. L’atteggiamento dell’uomo, fin dall’inizio, è sembrato sospetto. Infatti, non parlava, rimanendo immobile, per poi scoprire che aveva nascosto in bocca alcune dosi, che fortunatamente non aveva ingoiato e che sono state recuperate, così come altre che erano nascoste sull’autovettura.