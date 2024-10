Fermati allo svincolo E45 con oltre 60 prodotti contraffatti, due uomini nei guai - Tuttoggi.info

Avevano in auto oltre 60 tra elettrodomestici e prodotti di telefonia palesemente contraffatti – e pure di scarsa qualità – recanti brand di note industrie estere.

Per questo un 57enne ed un 64enne – entrambi di origine napoletane e con precedenti – sono stati denunciati in stato di libertà per illecito possesso di merce falsa destinata alla vendita.

A scoprire i due sono stati i carabinieri tifernati, che hanno fermato e controllato la vettura della coppia all’altezza dello svincolo Nord della E45 a Città di Castello.

Una volta identificati, entrambi non sono stati nemmeno in grado di fornire una plausibile spiegazione riguardo la loro presenza in zona. Ciò ha fatto subito insospettire i militari, che hanno voluto controllare l’auto, rinvenendo numerosi aspirapolvere, smartphone, orologi e cuffiette bluetooth.

Sono in corso ulteriori approfondimenti dei carabinieri sulla merce oggetto di sequestro, a tutela dei consumatori e delle industrie coinvolte.