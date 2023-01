Ferito alla gamba da una motozappa: 50enne torna a camminare dopo complesso intervento chirurgico - Tuttoggi

È successo a Perugia, l'arto salvato grazie alla collaborazione tra le equipe di Ortopedia e di Chirurgia Maxillo Facciale

Sono state necessarie oltre 20 ore complessive e più interventi chirurgici per salvare la gamba ad un paziente di 50 anni rimasto gravemente ferito da una motozappa. L’uomo, dopo un periodo di degenza, ha recuperato la sensibilità alla gamba e la possibilità di deambulare e a darne notizia è l’azienda ospedaliera di Perugia secondo cui “La multidisciplinarietà e le sinergie tra equipe chirurgiche sono tratti distintivi del ‘Santa Maria della Misericordia’, la nascita di questa nuova collaborazione ha l’obiettivo di trattare traumi sempre più complessi, precedentemente ad appannaggio di centri specialistici fuori Regione”.

Gli interventi sono stati condotti in contemporanea dall’ equipe di ricostruzione ossea del chirurgo ortopedico traumatologo, dottor Lorenzo Maria Di Giacomo, assistito dal dottor Luca Abbondanza e dottor Rosario Petruccelli, in sinergia con quella del chirurgo maxillo facciale, dottor Francesco Giovacchini, esperto in microchirurgia ricostruttiva mediante autotrapianti di tessuti rivascolarizzati.