Fenomeno baby gang "Istituire Comitato contro criminalità giovanile" - Tuttoggi

Elda Rossi e Riccardo Leveque (Fratelli d'Italia) presentano una mozione per contrastare i numerosi episodi di bullismo, atti vandalici e risse "La Polizia municipale pattugli anche di notte"

Danneggiamenti, furti di auto in sosta, risse e accoltellamenti con protagoniste le cosiddette baby gang. L’allarme sicurezza a Città di Castello sta assumendo dimensioni sociali preoccupanti e sembra focalizzarsi in luoghi precisi come piazza Garibaldi, piazza delle Tabacchine, zona stazione, parcheggio coperto della Coop, centro storico e locali notturni.

Un disagio chiaramente manifestato dalla popolazione, anche con relative raccolte firme per stimolare l’attenzione dell’amministrazione comunale su questo fenomeno, che vede sempre più gruppi e bande di adolescenti (quasi sempre minorenni) compiere anche atti vandalici e aggressioni violente e immotivate verso persone deboli e indifese.