Baby gang a Castello, è sempre più allarme | Le testimonianze di 3 vittime di bullismo - Tuttoggi

“Il primo fatto mi é successo verso la fine di agosto, in via Scipione Lapi: una banda di circa 15 ragazzini, fra i 12 e 15 anni, mi sono passati a fianco e uno di loro mi ha dato una manata sulla schiena. Il tutto condito con parolacce, risate sguaiate e questa affermazione: ‘Colpiamo tutte le persone con la gobba per prenderci la fortuna‘”.

Il secondo episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio lunedì 3 ottobre, sempre nel cuore della città, ha visto invece altri tre ragazzini dello stesso gruppo colpire l’uomo all’orecchio e “fuggire ridendo”. “Chiedo a chi è preposto all’ordine pubblico di controllare più il centro storico – ha aggiunto il 60enne – perché io e tutti gli altri cittadini possano passeggiare in santa pace. E soprattutto per aiutare questi ragazzi evitare che da bulli diventino delinquenti”.

Purtroppo non è finita qui, con il racconto dell’uomo che ha spinto altri tifernati a sfogarsi: “Anche a mio marito, – riferisce una donna – giorni fa, in zona Graticole, all’inizio di Via Francesco Tifernate, un gruppetto di 4 o 5 ragazzini adolescenti ha gettato un oggetto contro la macchina in transito, ridendo sguaiatamente e portandosi in mezzo alla strada per impedirne il passaggio. Io mi domando: ma come è possibile che questi ragazzini arrivino a questi livelli: queste non sono ragazzate, dal momento che alla base di tutto c’è arroganza, prepotenza e mancanza di qualsiasi forma di educazione”.

“A mia figlia – racconta un’altra tifernate -, mentre passeggiava, l’hanno presa per il collo! Il fratello ha provato a difenderla ed è stato spintonato al muro. La sera stessa hanno cominciato a mandare minacce su Instagram ad entrambi”. E chissà quanti altri episodi, non ancora emersi, sono avvenuti….