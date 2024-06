Fcu, al via lavori su linea Castello-Ponte San Giovanni | Treni sospesi 3 mesi, ecco i bus sostitutivi - Tuttoggi.info

Interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico dal 15 giugno all’8 settembre | Servizio bus con 39 corse nei feriali e 18 nei festivi, i tempi di viaggio saranno equivalenti a quelli in treno

Al via dal 15 giugno all’8 settembre i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Città di Castello-Ponte San Giovanni, programmati da RFI.

I lavori – del valore complessivo di 45 milioni di euro – vedranno impegnate circa 180 persone, puntando alla realizzazione di interventi propedeutici all’attivazione del sistema ERTMS e della trazione elettrica sull’intera tratta e allo sviluppo tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ed un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e tempi di viaggio.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà interrotta sull’intera linea Città di Castello-Perugia PSG. Per il trasporto del Regionale di Trenitalia ci sarà quindi il servizio con bus sostitutivi, i cui tempi di viaggio saranno equivalenti a quelli in treno (di norma saranno quindi mantenuti gli orari di partenza dei collegamenti dalla stazione di origine). Nonostante il cambio orario (estivo), in vigore dal 9 giugno, i treni della linea Perugia Sant’Anna-Città di Castello, continueranno a circolare fino al 15 giugno con orario invernale.

Complessivamente saranno 21 le corse bus nei giorni feriali e 10 nei festivi. Sulla restante parte della linea (Perugia-Terni) sono confermate 18 corse al giorno nei feriali e 8 nei festivi. In totale attivi sull’intera linea ci saranno 39 autobus al giorno nei giorni feriali e 18 nei festivi. Le modifiche orarie manterranno la possibilità di interscambio tra linea IFRU (Infrastruttura Ferroviaria Regionale Umbra) e linea nazionale nel nodo di Perugia Ponte San Giovanni.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. Gli addetti all’Assistenza e alla Biglietteria forniranno supporto ai clienti nelle principali stazioni interessate dalle rimodulazioni di orario ed a bordo dei treni umbri.