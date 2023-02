False fatturazioni, al Gubbio Calcio multa di 3000 euro | Inibito per 2 mesi segretario generale - Tuttoggi

Il provvedimento per Fabio Cecchetti è stato preso in quanto quest’ultimo – si legge nella nota della Figc -, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in concorso con il sig. Notari Sauro, ognuno con un proprio autonomo apporto causale e in ragione dell’incarico funzionale da ciascuno ricoperto all’interno della Società, ha posto in essere condotte finalizzate all’emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti”.

Per quanto riguarda l’As Gubbio 1910 l’ammenda sarebbe stata comminata “per responsabilità diretta e oggettiva”. La società rossoblu ha comunque voluto sottolineare come le operazioni finanziarie e le fatturazioni in questione sarebbero “riferite alla precedente gestione”.