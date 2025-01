Faccia a faccia con 4 ladri, moglie e marito minacciati pure con piede di porco - Tuttoggi.info

Si ritrovano davanti ben 4 ladri in casa e vengono pure minacciati con lo stesso piede di porco utilizzato per violare la loro abitazione.

Una serata che non dimenticheranno facilmente moglie e marito di Santa Fiora (Sansepolcro), che pochi giorni fa, al rientro da una passeggiata, hanno avuto questo spiacevolissimo faccia a faccia con i malviventi.

Fortunatamente gli intrusi non hanno fatto del male alla coppia ma sono fuggiti a bordo di una Mercedes Classe A. Perfino l’auto, “catturata” dai filmati di varie telecamere di videosorveglianza, è risultata rubata, così come le targhe, asportate la mattina stessa – è emerso – da altre vetture in provincia di Roma.

I padroni di casa hanno denunciato il colpo ai carabinieri di Sansepolcro, che stanno ancora indagando. I 4 ladri – sembrerebbe arrivati dal Sud Italia – si sarebbero portati via ben poco dall’abitazione, ovvero due vecchie pistole (ricordi di famiglia conservati in un’armadietto) e alcuni preziosi in oro.