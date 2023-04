Fabro, ripartono gli scambi culturali con la scuola francese - Tuttoggi.info

“Le ragazze e i ragazzi francesi sono stati ospitati dalle famiglie dei nostri alunni residenti nei comuni del territorio e hanno vissuto una settimana così come la vivono i nostri studenti”, afferma la dirigente Cinzia Meatta. “Hanno frequentato le lezioni classiche e hanno avuto la possibilità di svolgere attività in verticale con i compagni dell’Istituto Agrario di Fabro (IPAA). In questo caso i ragazzi, attraverso il peer tutoring e mentoring, hanno partecipato a diversi laboratori agronomici e a uscite didattiche nell’ottica del ‘saper fare’“.

Integrazione ed educazione alla diversità

Nell’ottica dell’integrazione e dell’educazione alla diversità, gli studenti e i loro corrispondenti hanno assistito all’innesto di piante da frutto da parte degli alunni dell’Istituto Agrario. Inoltre gli studenti dell’IPAA e della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO hanno donato ai ragazzi francesi un sacchetto di semi di fiori multicolori perché possano, al loro ritorno in Francia, gettare il seme dell’amicizia per farlo germogliare e durare nel tempo.

A maggio gli studenti italiani ricambieranno la visita e saranno in Francia, ospiti delle famiglie dei loro corrispondenti, e frequenteranno la scuola di MONISTROL-SUR-LOIRE.