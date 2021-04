Fabio Partenzi guarito dal Covid-19, il grazie all’ospedale di Spoleto

La lettera di ringraziamento al personale dell'ospedale da parte del noto commerciante spoletino

Fabio Partenzi, noto commerciante spoletino, è guarito dal Covid-19 dopo essere stato colpito in modo grave dalla malattia. Ricoverato all’ospedale San Matteo degli Infermi, è stato anche costretto a ricorrere al casco ventilatorio.

Ora, finalmente, sta bene ed in attesa di essere dimesso dal nosocomio ha voluto scrivere una lettera di ringraziamento al personale della struttura.

La lettera di Fabio Partenzi

“Vorrei ringraziare di cuore – scrive Fabio Partenzi – il personale sanitario dell’eccellente reparto di Medicina 1 che si è preso cura di me in questi 15 giorni che ho trascorso ricoverato all’Ospedale di Spoleto dopo aver contratto il Covid ad inizio marzo.

Non lo nego, è stato un periodo davvero molto duro: i momenti difficili non sono mancati, anche a causa della polmonite generata da questo terribile virus, e spesso ho dovuto ricorrere al casco dell’ossigeno.

“Un incubo che si sta per concludere”

Un incubo, che però si sta ormai per concludere. E questo – sottolinea Fabio Partenzi – lo devo soltanto ai medici, agli infermieri e a tutto il personale: si sono sempre messi a mia disposizione, trasmettendomi in ogni momento la forza per andare avanti e fornendomi un fondamentale sostegno psicologico. Grazie per la vostra umanità e la vostra gentilezza: siete riusciti a farmi stare meglio, giorno dopo giorno, anche solo con una parola o un segno di vicinanza. Nonostante le difficoltà provocate dalla grave crisi sanitaria che stiamo vivendo, con spirito di abnegazione non vi siete mai tirati indietro e di questo ve ne sarò eternamente grato. Resterete nel mio cuore, voi angeli di Spoleto. Grazie di cuore da parte mia e da tutta la mia famiglia. Per qualsiasi necessità, – conclude il commerciante spoletino – sappiate che saremo sempre dalla vostra parte.