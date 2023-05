Fabio Morbidini, il fisioterapista torna a Bastia con un argento mondiale - Tuttoggi.info

Prossimo impegno i Giochi Europei di qualificazione olimpica di Cracovia,

È rientrato a Bastia Umbra il fisioterapista olimpionico Fabio Morbidini dopo la sua ottava partecipazione al campionato del mondo di pugilato maschile, con un argento conquistato dalla squadra della Nazionale Italiana in Uzbekistan.

L’italiano Abbes Mouhidine ha perso ai punti la finale mondiale 92 kg ai punti contro il russo Gadzhimagomedov. “Un argento che per noi sa di oro, conterà poco ma per noi l’oro mondiale sei tu Abbes Mouhidine”, queste le parole sulle pagine social della Federazione Pugilistica Italiana

Il prossimo impegno nel percorso verso la qualificazione olimpionica di Parigi del 2024 – sarebbe la sesta partecipazione per Fabio Morbidini, fisioterapista della Nazionale Pugilato – è quello ai Giochi Europei di qualificazione olimpica di Cracovia, in Polonia, che si terranno dal 20 Giugno al 2 Luglio 2023. Il sindaco Paola Lungarotti, a nome dell’amministrazione comunale di Bastia Umbra, si è complimentata con Morbidini e ha auspicato “per lui e la squadra di pugilato italiano i migliori successi e felicitazioni per il proseguimento delle attività nel massimo ambito agonistico mondiale”.