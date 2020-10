Fa la spesa e lascia il figlio solo in casa: denunciato per abbandono di minore - Tuttoggi

Succede a Perugia, nella zona di Fontivegge: a operare il Reparto Volanti della Questura di Perugia

Ha ‘abbandonato’ il suo bimbo di due anni, che girava scalzo e piangendo a dirotto: per questo un cittadino senegalese è stato denunciato per abbandono di minore. A operare il Reparto Volanti della Questura di Perugia, il fatto è successo in un condominio situato nella zona della stazione di Fontivegge.

A chiamare gli agenti una donna, che spiegava agli agenti che non poteva non far caso al forte pianto del bimbo. Inutili i suoi tentativi di trovare i genitori, mentre pochi minuti dopo l’intervento i poliziotti hanno visto arrivare il papà del bimbo. Il quarantaduenne ha spiegato di essere uscito per fare la spesa “approfittando” del sonno del bimbo. L’uomo ha anche spiegato che la moglie e mamma del bimbo era fuori città e che non sapeva quando sarebbe rientrata.

L’uomo, peraltro risultato già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per il reato di abbandono di minore.