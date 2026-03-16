Exotropia. Con la seconda parte del festival Strabismi spazio alle giovani compagnie teatrali emergenti - Tuttoggi.info

Dopo l’ottimo successo della prima parte della stagione, ospitata da ottobre a dicembre scorso al teatro del Pavone di Perugia, riparte a marzo, con la rassegna Exotropia, la XII edizione del festival Strabismi, promosso per tutelare e sostenere la diffusione del teatro emergente italiano.

Realizzata con il sostegno dei Fondi PR – FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3. – Azione 1.3.4. Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2024, Exotropia – un particolare strabismo che crea la “doppia visione” – si terrà dal 18 al 21 marzo, sempre al Pavone, con protagoniste giovani compagnie emergenti.

Aperta dal concerto degli Archi dell’Orchestra da Camera di Perugia (alle 18 all’Auditorium San Francesco dei Nobili, in via degli Sciri), la prima giornata proseguirà alle 21 a teatro con lo spettacolo Acquazzone, di Giuseppe Armillotta.

Nei giorni successivi doppio appuntamento quotidiano, alle 19 e alle 21: giovedì 19 marzo IF (sulla possibilità di un incontro), della Compagnia Amico/Lorusso e a seguire Vaskrik! (The cattle follow her, for they know her voice), di Tilia Auser; venerdì 20 marzo Ahmen, di Cromo Collettivo Artistico, e Una voce umana, di Francesca Fedeli; sabato 21 marzo The old man, della compagnia Nanouk, e a chiudere il cartellone Quando diventerò piccolo, di Sergio Beercock.

Dal 19 al 21 marzo, infine, dopofestival Strabismi fields forever negli spazi dell’Indigo Art gallery & cafè, in via Oberdan, ogni sera dalle 22:30 con la musica di Fuzzo Raimi (19 marzo), Mocked Monkey (20 marzo) e Nonsolotommaso (21 marzo).

Info e prenotazioni: tel/whatsapp: 347 6084 020 / mail: direzionestrabismi@gmail.com – biglietteria.strabismi@gmail.com





Luogo: Teatro del Pavone, piazza della Repubblica, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA