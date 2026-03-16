 Exotropia. Con la seconda parte del festival Strabismi spazio alle giovani compagnie teatrali emergenti - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Exotropia. Con la seconda parte del festival Strabismi spazio alle giovani compagnie teatrali emergenti

Redazione

Exotropia. Con la seconda parte del festival Strabismi spazio alle giovani compagnie teatrali emergenti

Lun, 16/03/2026 - 10:18

Condividi su:

Dopo l’ottimo successo della prima parte della stagione, ospitata da ottobre a dicembre scorso al teatro del Pavone di Perugia, riparte a marzo, con la rassegna Exotropia, la XII edizione del festival Strabismi, promosso per tutelare e sostenere la diffusione del teatro emergente italiano.

Realizzata con il sostegno dei Fondi PR – FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3. – Azione 1.3.4. Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2024, Exotropia – un particolare strabismo che crea la “doppia visione” – si terrà dal 18 al 21 marzo, sempre al Pavone, con protagoniste giovani compagnie emergenti.

Aperta dal concerto degli Archi dell’Orchestra da Camera di Perugia (alle 18 all’Auditorium San Francesco dei Nobili, in via degli Sciri), la prima giornata proseguirà alle 21 a teatro con lo spettacolo Acquazzone, di Giuseppe Armillotta.

Nei giorni successivi doppio appuntamento quotidiano, alle 19 e alle 21: giovedì 19 marzo IF (sulla possibilità di un incontro), della Compagnia Amico/Lorusso e a seguire Vaskrik! (The cattle follow her, for they know her voice), di Tilia Auser; venerdì 20 marzo Ahmen, di Cromo Collettivo Artistico, e Una voce umana, di Francesca Fedeli; sabato 21 marzo The old man, della compagnia Nanouk, e a chiudere il cartellone Quando diventerò piccolo, di Sergio Beercock.

Dal 19 al 21 marzo, infine, dopofestival Strabismi fields forever negli spazi dell’Indigo Art gallery & cafè, in via Oberdan, ogni sera dalle 22:30 con la musica di Fuzzo Raimi (19 marzo), Mocked Monkey (20 marzo) e Nonsolotommaso (21 marzo).

Info e prenotazioni: tel/whatsapp: 347 6084 020 / mail: direzionestrabismi@gmail.com – biglietteria.strabismi@gmail.com


Luogo: Teatro del Pavone, piazza della Repubblica, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Trasimeno

I vigili del fuoco di Città della Pieve hanno una piattaforma aerea | Immagini

Assisi

Alla Camera la presentazione del volume sul Cantico delle Creature scritto da mons. Sorrentino

Trasimeno

Ospedale di Castiglione del Lago: verso la conclusione i lavori al Pronto Soccorso

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri

Ultim'ora Italia

Cirielli: “Incontro con ambasciatore russo? Farnesina sapeva, due funzionari con me”
Ultim'ora Italia

Cremonese-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Perugia

Exotropia. Con la seconda parte del festival Strabismi spazio alle giovani compagnie teatrali emergenti

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!