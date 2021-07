Ex Zuccherificio, la minoranza: “Manca una proposta”

Replica dei gruppi di centrosinistra relativamente alle accuse mosse dal sindaco

Il messaggio alla città del sindaco, in materia di ex Zuccherificio, fa discutere. E così la minoranza, in una nota firmata “Rita Barbetti e i gruppi consiliari di centrosinistra”, ricostruisce le affermazioni del primo cittadino.

La commissione di Garanzia

“Nella Commissione Controllo e Garanzia del 17 giugno scorso, l’avvocato Mariani Marini ha comunicato ufficialmente che l’accordo Coop – Comune era scaduto il 5 novembre 2020, dopo che l’amministrazione aveva chiesto in totale 12 mesi di proroga (il massimo previsto). Tali proroghe – dice la minoranza – erano state chieste per studiare bene le pratiche, anche perché nel frattempo era cambiato il dirigente dell’Area Urbanistica; la nuova dirigente è subentrata l’11 luglio 2019, come incaricata facente funzioni e con nomina ex art. 110 da ottobre 2019. La decisione di lasciar scadere l’accordo, approvato nel Consiglio Comunale del 7 febbraio 2019, non è stata vagliata da un nuovo Consiglio comunale. Il Consiglio di Stato ha nel frattempo informato il Comune e Coop che fisserà una nuova udienza se non interverranno fatti nuovi“.

L’esperto

“Ora il Comune parla di un esperto luminare (ho chiesto di poter accedere agli atti e visionare l’atto di nomina) che ha espresso un parere negativo sull’accordo. È opportuno ricordare che l’accordo in questione è stato formulato da un’équipe di esperti in materia urbanistica e giuridica, costituita dall’ex Dirigente dell’Area urbanistica, dal Segretario Generale e

dagli avvocati del Comune, dagli avvocati e dagli esperti di Coop ed inoltre dagli avvocati Bartolini, Rampini, Mariani Marini“.

I risarcimenti

“L‘entità dell’indennizzo richiesto da Coop era di circa 10 milioni, ma il TAR ha stabilito che potevano essere risarcite a Coop solo le opere di urbanizzazione effettuate, quindi la richiesta è diventata di circa 4 milioni e mezzo. Il Comune ha fatto fare una stima di tali opere quantificata in quasi 2 milioni“.

I tempi

“La controversia è stata sospesa in seguito all’accordo. Dopo l’accordo in questione, firmato il 9 febbraio2019, la Coop doveva presentare, entro 45 giorni (fine marzo 2019) , il progetto di Subcomparto che poi doveva essere approvato in Consiglio comunale entro nove mesi (novembre 2019). Era questo il primo adempimento post accordo che il Comune doveva effettuare. Nel frattempo si era ad un passo dalle elezioni, ed i consigli comunali possono fare solo atti urgenti e improrogabili dal giorno della pubblicazione del decreto di convocazione dei Comizi elettorali, che va pubblicato entro il 45°giorno (10 aprile 2019) prima delle elezioni (26 maggio 2019). Era quindi estremamente esiguo il numero di giorni che l’Amministrazione uscente aveva per istruire una commissione ed un consiglio“.

L’accordo ‘monco’

“Sulla obiezione mossa per il fatto che l’accordo doveva essere necessariamente a tre, si informa che il proprietario Gabrielli è stato sempre informato e coinvolto in ogni passaggio ed ha deciso di non partecipare all’accordo. Si fa notare altresì che per presentare un progetto di Subcomparto si deve essere proprietari totali dell’area interessata e Coop lo era. In conclusione rimane la consapevolezza che in due anni l’argomento non è stato mai portato in Consiglio comunale e non c’è un’idea proposta in alternativa”.