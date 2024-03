Ex scuola di Selci "impacchettata", avviati lavori di recupero - Tuttoggi.info

L'opera è prevista all'interno dell'importante progetto Pinqua Alta Umbria 2023, con Ater in qualità di soggetto attuatore, saranno realizzati alloggi di edilizia residenziale sociale e recuperati spazi creativi

Ha preso il via il cantiere presso la ex scuola di Piazza Vittorio Veneto a Selci (San Giustino), attualmente sede di varie associazioni, opera prevista all’interno dell’importante progetto Pinqua “Alta Umbria 2023 – Strategie di rigenerazione”, finanziato all’interno dei fondi del Pnrr e con Ater in qualità di soggetto attuatore.

Gli interventi che ricadranno nel territorio sangiustinese, riguarderanno oltre appunto la ex scuola di Selci, anche la ex scuola di Corposano, gli ex magazzini comunali di Via degli Alfieri a San Giustino e i camminamenti ciclopedonali che da Piazza della stazione si snodano verso e oltre il polo scolastico di Selci Lama.

Il progetto per circa 6.500.000 euro, di cui 650.000 cofinanziati da risorse di bilancio comunale e la restante parte da fondi Pnrr, ha come obiettivo il recupero di beni pubblici, oggi in gran parte in disuso e la creazione di edilizia residenziale sociale, oltre a spazi per il potenziamento della socialità.

Al termine dei lavori saranno realizzati 15 alloggi di edilizia residenziale sociale, di varie metrature, che resteranno di proprietà del Comune di San Giustino, oltre al recupero di importanti spazi ricreativi.