Eventi di Visit Foligno 2023, operatori cercasi - Tuttoggi.info

Le iniziative andranno in scena i primi due weekend di ottobre, le figure richieste

E’ stato pubblicato un avviso rivolto agli operatori interessati da tipologie di servizi turistici e complementari che svolgono la loro attività nel Comune di Foligno per avanzare proposte e iniziative relative al progetto “Visit Foligno 2023, un viaggio al centro del mondo tra natura, arte, tradizioni ed enogastronomia”. Il progetto ha, tra gli obiettivi previsti, quello di creare proposte turistiche innovative intorno ai luoghi simbolo della città di Foligno che ne caratterizzano l’identità, attraverso la costruzione di itinerari tematici intorno a dei filoni cardine quali cicloturismo e trekking, arte e cultura, natura e paesaggi, enogastronomia e produzioni tipiche locali, la creazione di nuovi servizi turistici tramite la valorizzazione e la messa in rete dei diversi attrattori del territorio folignate e dei sui borghi, nonché la loro promozione online e offline.

In tale contesto le Associazioni che hanno condiviso gli obiettivi e la strategia del progetto presentato dal Comune di Foligno, nonché gli altri operatori della città, vengono coinvolti nell’ambito delle varie tipologie di servizi turistici e complementari affinché possano avanzare proposte ed offrire vantaggi e concrete modalità di servizio al fine di favorire la permanenza e il soggiorno dei turisti sul territorio comunale.

Le proposte presentate dovranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività per bambini, adulti e famiglie, itinerari particolari, escursioni, visite guidate, noleggio biciclette e auto elettriche, laboratori, degustazioni, ristorazione, pernottamento. L’evento Visit Foligno 2023 si svolgerà nelle seguenti date: 7/8 ottobre e 14/15 ottobre 2023. Nell’eventualità di una proroga concessa dalla Regione Umbria per la realizzazione del progetto, le date 7/8 ottobre saranno sostituite dalle date 8/10 dicembre 2023. Si richiede pertanto agli operatori di presentare una proposta aggiuntiva anche per le date 8/10 dicembre 2023.

Le proposte presentate potranno inoltre essere valutate e raccolte anche ai fini della promozione in occasione della partecipazione del Comune di Foligno a fiere di settore.

Per aderire all’avviso gli operatori interessati dalle tipologie di servizi turistici e complementari previsti dal Progetto “Visit Foligno” potranno inviare una istanza di partecipazione – attraverso la modulistica predisposta – al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.foligno@postacert.umbria.it entro le 18 del giorno 06 agosto 2023.

Per richiedere informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Servizio Turismo Comune di Foligno Elisa Piselli tel. 0742 330260 elisa.piselli@comune.foligno.pg.it Annalisa Mirabile tel. 0742 330280 annalisa.mirabile@comune.foligno.pg.it