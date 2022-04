Eventi dell'estate ad Assisi 2022, tanto associazionismo tra Pasolini e funambolia - Tuttoggi

Il Comune conferma fiducia a Universo Assisi ma se ne riparla - al netto di uno speciale - nel 2023, tornano tutte le manifestazioni musicali

Eventi per grandi e piccoli, concerti, teatro, omaggi a Pasolini, alcuni eventi (come il concerto Con il cuore e il Cortile di Francesco, organizzati dai francescani, ed Economy of Francesco, evento organizzato da più soggetti) inseriti nel cartellone anche se non propriamente turistici e… soprattutto le associazioni (Assisi Runner con la Marcia delle 8 Porte, i Balestrieri di Assisi per il Palio de San Rufino, per citare due esempi noti) che tirano il cappello dove il Comune – che comunque contribuisce anche in ‘soldoni’ – complice l’assenza della tassa di soggiorno per due anni assume un ruolo da allenatore/patrocinatore più che l’organizzatore in toto. È questo il bilancio della presentazione degli eventi dell’estate ad Assisi 2022, aspettando il ritorno, nel 2023, di Universo Assisi, cui il Comune conferma fiducia e dedica una speciale giornata, ma rimanda al 2023 vista l’assenza per due anni di una grossa fetta della tassa di soggiorno.

Eventi dell’estate ad Assisi 2022: tornano Cambio Festival, Riverock e Suoni Controvento

Dopo due anni viene pensionata la formula di Assisi OnLive, che diventa non più una manifestazione organizzata da varie realtà, ma una sorta di grande cartellone dove le associazioni, ognuna in maniera autonoma, organizza la sua manifestazione. Ad aprire le danze degli eventi dell’estate ad Assisi 2022 è Riverock, con Psicologi (8luglio), Manuel Agnelli (23 luglio), e Fulminacci (30 luglio). Cambio Festival partirà l’1 luglio con un concerto al tramonto per piano solo di Ramberto Ciammarughi, poi si passa a Palazzo di Assisi il 22 luglio con Israel Varela e il suo Frida en silencio, per poi riproporre i format di Cambio Change!, serata del 23, all’insegna del divertimento e il 24 Cambio Off, con tre gruppi emergenti. Il 3 agosto, sul sagrato dell’abbazia di San Pietro in Assisi, sono di scena Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite con una performance dedicata a Lucio Dalla. Chiusura il 13 agosto con una passeggiata dal Castello di Sterpeto al Castello di Rocca sant’Angelo dove in serata si esibirà Chiara Pettirossi con il fisarmonicista Federico Gili.