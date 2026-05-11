Evade gli arresti domiciliari. Per l'ennesima violazione denunciato 34enne - Tuttoggi.info

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Evade gli arresti domiciliari. Per l’ennesima violazione denunciato 34enne

Redazione

Evade gli arresti domiciliari. Per l’ennesima violazione denunciato 34enne

Il 34enne da diverso tempo non andava più a lavoro, violando le prescrizioni. Era stato anche sorpreso in una palestra di Perugia
Lun, 11/05/2026 - 12:33

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Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di verifica del rispetto della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha denunciato un 34enne per il reato di evasione. L’uomo allontanatosi dal proprio domicilio senza un motivo giustificato è stato sorpreso dagli operatori in via Mario Angeloni. Sentito in merito alla propria condotta, il 34enne non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile.

Accompagnato in Questura per gli atti di rito, è emerso che l’uomo, giorni addietro, in violazione delle prescrizioni che gli consentivano di allontanarsi dal domicilio per recarsi a lavoro, era stato sorpreso presso una palestra di Perugia, motivo per il quale era stato denunciato. Gli ulteriori approfondimenti, hanno consentito di appurare che il 34enne, da diverso tempo, non si era più recato sul luogo di lavoro, violando le prescrizioni e comportando la revoca dell’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.

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