Evade dai domiciliari, portato in carcere. I carabinieri della Stazione Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno localizzato e tratto in arresto un 28enne tunisino, residente a Perugia, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia.

Il provvedimento restrittivo costituisce aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto, a seguito di evasione perpetrata il 30 marzo, reato per cui era stato tratto in arresto dai medesimi militari.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

