Evade dai domiciliari, 21enne trovato dai carabinieri alla stazione di Spoleto

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spoleto hanno tratto in arresto un giovane spoletino di 21 anni, con diversi precedenti, accusato del reato di evasione. I militari, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno constatato che il ragazzo si era allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione, dove era ristretto in regime di arresti domiciliari in forza di un provvedimento cautelare emesso dal gip di Spoleto nel mese di agosto poiché ritenuto responsabile del delitto di ricettazione aggravata.

Immediatamente, sono scattate le attività di ricerca del ragazzo che è stato rintracciato, a distanza di qualche ora, presso la Stazione ferroviaria di Spoleto.

Tratto in arresto, sarà condotto davanti al Tribunale di Spoleto dove si celebrerà l’udienza per la convalida dell’arresto ed il processo con rito direttissimo.

