Eurovolley 2023, le gare degli Azzurri tra Bologna, Perugia e Ancona

Il cammino della formazione di De Giorgi per difendere il titolo continentale

Attesa per l’avvio degli Europei di volley maschile. Il percorso dell’Italia, campione in carica, che partirà dall’Unipol Arena di Bologna, proseguirà per Perugia e Ancona, con le gare in programma nella Pool A che vedrà gli Azzurri affrontare Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ed Estonia.

I 14 convocati del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Lo staff sarà composto da Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Massimo Caponeri (2° Allenatore), Nicola Giolito (Ass. Allenatore, Preparatore Atletico), Sebastiano Cencini, Francesco Alfatti (Fisioterapisti), Piero Benelli (Medico), Ivan Contrario (Scoutman), Vittorio Sacripanti (Dirigente), Giuliano Bergamaschi (Pedagogista), Giacomo Giretto (Team Manager).

La composizione dei quattro raggruppamenti

Pool A: Italia (Org.), Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia.

Pool B: Bulgaria (Org.), Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna.

Pool C: Macedonia del Nord (Org.), Montenegro, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca.

Pool D:Israele (Org.), Romania, Francia, Turchia, Portogallo, Grecia

Il calendario della prima fase della POOL A – gare dell’Italia (Bologna, Perugia, Ancona)

BOLOGNA – lunedì 28 agosto ore 21.00 Belgio-Italia;

PERUGIA – giovedì 31 agosto ore 21.00 Estonia-Italia;

PERUGIA – venerdì 1 settembre ore 21.00 Serbia-Italia;

ANCONA – lunedì 4 settembre ore 21.00 Italia-Svizzera;

ANCONA – mercoledì 6 settembre ore 21.00 Germania-Italia

A Perugia si disputeranno anche: Mercoledì 30 agosto: ore 18 Germania-Estonia, ore 21 Svizzera-Serbia; Giovedì 31 agosto: ore 18 Serbia-Belgio; Venerdì 1 settembre: ore 18 Germania-Svizzera.

La copertura televisiva della Prima Fase

BOLOGNA – 28/08, ore 21.15: Belgio-Italia (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Arena)

PERUGIA – 31/08, ore 21.15: Estonia-Italia (RAI Sport, SKY Sport Summer)

PERUGIA – 1/09, ore 21.15: Serbia-Italia (RAI 2, SKY Sport Summer)

ANCONA – 4/09, ore 21.15: Italia-Svizzera (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Arena)

ANCONA – 6/09, ore 21.15: Germania-Italia (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Arena)

Le altre gare trasmesse dalla RAI

PERUGIA – 30/08, ore 21: Svizzera-Serbia (RAI Sport)

PERUGIA – 31/08, ore 18: Serbia-Belgio (RAI Sport)

ANCONA – 4/09, ore 18: Serbia-Estonia (RAI Sport)

ANCONA – 5/09, ore 21: Germania-Serbia (RAI SPORT)