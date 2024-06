Europee, gli exit poll: primo partito FdI. Segue il Pd

Dagli exit poll della Rai dimostra che tiene bene la maggioranza del centrodestra ma cresce anche il Partito democratico.

I primi Exit poll per le Europee, resi noti da Antonio Noto per il Consorzio Opinio su Rai1, danno Fdi e Pd in testa. Il partito di Giorgia Meloni, se i dati dovessero essere confermati, avrebbe aumentato i voti delle Politiche del 2019, attestandosi tra il 26 e il 30. Il Pd è tra il 21 e il 25, quindi potrebbe essere sopra il 22 per cento delle scorse Europee.

I risultati dell’exit poll

Il terzo partito è il Movimento cinque stelle, compreso tra il 10 e il 14. Forza Italia è tra l’8,5 e il 10,5. Lega 8-10. Alleanza verdi sinistra tra il 5 e il 7, Stati Uniti d’Europa 3,5 – 5,5. Azione anche balla tra il 2,5 e il 4.5. Pace, terra e Dignità tra l’1 e il 3.

Le prospettive

Una lunga serata quella che si sta avviando, alla luce anche del risultato arrivato dagli altri Paesi europei. Il Partito popolare, dalle proiezioni, ci sarebbe l’intenzione di procedere sempre con una ‘maggioranza Ursula’. Da capire se ci saranno i numeri.

Gli stessi Exit poll si sono occupati anche dei Comuni capoluogo, con lo scenario di Perugia.

L’affluenza

L’affluenza in Italia per le elezioni europee è stata del 48,34%, la circoscrizione dell’Italia Centrale sopra la media al 61,92%. In Umbria il dato generale è stato del 53,07%. In Umbria l’affluenza finale alle europee è stata del 55,64%.