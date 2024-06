Urne chiuse, Exit Poll con il risultato delle comunali di Perugia DIRETTA

Consorzio Opinio Italia per la Rai dà a Vittoria Ferdinandi un vantaggio che potrebbe incoronarla sindaca al primo turno senza il ballottaggio con Margherita Scoccia. Lunedì dalle 14 lo spoglio delle schede

Alle 23 si sono chiusi i seggi in tutta Italia, per le elezioni del Parlamento Europeo e per le amministrative nelle città dove gli elettori erano chiamati a scegliere i sindaci e i nuovi Consigli comunali. Voto amministrativo che interessava 60 dei 92 Comuni umbri.

Tra questi Perugia, dove la Rai ha reso noto l’Exit Poll. Perugia è infatti uno dei 9 tra i 27 capoluoghi di Provincia interessati dalle amministrative (gli altri sono Firenze, Bari, Cagliari, Potenza, Campobasso, Pescara, Bergamo, Caltanissetta) per i quali la Rai ha effettuato un Exit Poll (un sondaggio effettuato tra le elettrici e gli elettori appena usciti dal seggio elettorale) in collaborazione con il Consorzio Opinio Italia, insieme a quelli per le consultazioni europee.

L’Exit Poll di Perugia: avanti Ferdinandi, potrebbe vincere al primo turno

La candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinandi viene data in vantaggio, con una forbice tra il 49 e il 53%. L’eventuale superamento della soglia del 50% più uno le darebbe la vittoria al primo turno, senza la necessità del ballottaggio tra due settimane.

L’assessore uscente e candidata del centrodestra, Margherita Scoccia, è accreditata di un consenso tra il 44 e il 48%.

Staccatissimi gli altri, con Massimo Monni dato tra l’1 e il 3% e il candidato comunista Leonardo Caponi tra lo 0 e il 2%. Non pervenuto Davide Baiocco.

Lo spoglio delle schede dalle 14 di lunedì

Lo spoglio delle schede amministrative, che inizierà alle 14 di lunedì 10 giugno, dirà se l’Exit Poll di Perugia ha anticipato quello che è stato l’effettivo voto dei perugini. Oltre al sindaco, in attraverso i voti di lista e le eventuali preferenze i perugini sono chiamati a definire i 32 nuovi membri del Consiglio comunale.

L’affluenza nel capoluogo umbro è stata intorno al 64% (dato riferito a circa la metà dei seggi).

L’Exit Poll anticipato

Nella tarda serata di domenica, dalle chat di alcuni esponenti politici, sono circolati i risultati di un Exit Poll che dava a Perugia Vittoria Ferdinandi vincitrice al primo turno con il 51% dei consensi (ma con una forbice di errore tra il 49 e il 53%) e Margherita Scoccia al 46% (forbice 44-48%). Minime le percentuali raccolte dagli altri candidati sindaco: Massimo Monni 2,5% (1,5-3,5% la forbice), mentre Leonardo Caponi e Davide Baiocco erano accreditati insieme di uno 0,5% (0-1% la forbice).

Opinion Italia con una comunicazione social aveva ricordato che gli unici Exit Poll ufficiali sarebbero stati comunicati dopo le 23 (in Italia è vietato renderli pubblici prima) e che quanto circolava era “destituito di ogni credibilità).

Il risultato però è di fatto quello comunicato dalla Rai allo scadere delle 23, solo che i rappresentanti di diversi partiti lo conoscevano già dalle 21.

(notizia in aggiornamento)