Europee a Foligno, Fdi primo partito | Gli equilibri nelle coalizioni

Il Partito democratico secondo al 25 per cento. Affluenza in calo rispetto al 2019: votano il 65 per cento degli aventi diritto.

Chiusi i seggi e terminati gli scrutini per le Europee a Foligno, i partiti si preparano agli scrutini delle Amministrative. Quanto ai risultati per il Parlamento di Bruxelles, Foligno è nel trend nazionale con Fratelli d’Italia primo partito al 30,95 per cento. Il Pd è secondo, conquistando il 25,49. Terzo il Movimento cinque stelle, a 9,94. Forza italia segue con 8,45. Lega è al 7,85, Alleanza verdi sinistra 6,71, Stati Uniti d’Europa al 2,97, Azione al 2,42 e Pace Terra Dignità al 2,35.

La lettura dei dati anche in chiave Amministrative

Un quadro che i partiti, nelle rispettive war room, stanno compulsando, anche alla luce dell’affluenza. Per le Europee la percentuale è stata del 65,21. Leggermente inferiore della quelle Comunali: 63,07.

Il ruolo delle liste civiche

L’altra considerazione è la somma algebrica dei partiti di centrodestra e centrosinistra, riconducibili ai principali schieramenti. Per il centrodestra, la somma di Fdi, Fi e Lega porta al 47,25 per cento. Per il centrosinistra Pd, M5S, Avs, Azione e Stati Uniti d’Europa danno 47,53. Ovviamente le competizione delle Amministrative è diversa, è diversa l’affluenza e sono diversi anche i criteri con cui i cittadini si approcciano alle urne. Evidente però che sarà fondamentale il ruolo delle liste civiche e della loro capacità di traino.