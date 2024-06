Europee, Bandecchi "Bene lo 0,39%, ci hanno boicottato. Ora l'Umbria" - Tuttoggi.info

Stefano Bandecchi, segretario di Alternativa Popolare analizza il voto delle Europee "Sfigatelli, abbiamo gettato il seme"

L’atteggiamento e il piglio è sempre lo stesso, la sicurezza di chi ha fatto la sua bella figura anche; ovviamente in un video su Instagram. E, onestamente, vorremmo tutti avere un po’ dell’autostima di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni che, a fronte dello 0,39% ottenuto alle Europee da AP (partito di cui è segretario) si dice “Soddisfatto” del risultato raggiunto. Soddisfatto perché, a suo dire, a Terni ha superato Forza Italia e Lega, ma questo era facilmente prevedibile visto che è il sindaco della città. Quello che però non dice è che non ha piazzato nemmeno un sindaco alle Comunali. E non basta parlare di ‘”aver gettato un seme” dando degli “sfigatelli” a chi cerca di trovare un senso allo 0,39% di AP, anche in considerazione del fatto che questa tornata elettorale ha sancito in qualche modo la ‘scomparsa’ e il fallimento del centro e la tendenza alla bipolarizzazione destra-sinistra. Per uno che vorrebbe ricostituire la DC e il grande centro non è proprio roba di cui gioire. E poi ci prova col boicottaggio, accusando tv, radio e sondaggi di aver escluso AP dal dibattito politico italiano. Un po’ troppo poco per giustificare uno 0,39% e un po’ troppo poco per un’analisi politica, se di analisi è lecito parlare a fronte di un risultato così poco consistente.

Bandecchi “Sfigatelli, in Umbria non ci boicotteranno”

“Sento un po’ di sfigatelli che continuano a parlare: guardate signori che lo 0,39% – commenta Bandecchi nel suo video Instagram – a me ad Alternativa Popolare ha soddisfatto, perché noi abbiamo messo il seme della partenza. Dove io lavoro, cioè a Terni, ho ottenuto circa il 10%, superiore a Forza Italia e superiore alla Lega. Io volevo lo 0,50%, ma lo 0,39% va bene. Siete tutti troppo frettolosi: a noi non hanno fatto mettere il simbolo col nome di Bandecchi e per due mesi siamo stati ignorati da reti tv, radio, sondaggi. Adesso ci preoccupiamo dell’Umbria, perché qui sicuramente non ci boicotteranno e saremo lì. Siamo partiti e quindi arriveremo”. Ovviamente nessun commento o riferimento al ‘caso Aniello.

© Riproduzione riservata