Eurochocolate 2022, a Bastia Umbra si rinnova l'appuntamento per i golosi: il programma - Tuttoggi

I tre padiglioni di Umbriafiere, facilmente raggiungibili grazie ai rapidi collegamenti viari, accoglieranno per il programma di Eurochocolate 2022 altrettante coloratissime aree tematiche caratterizzate da importanti scenografie: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate. Didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori, animazione e un grande emporio del cioccolato animeranno la visita dei chocolovers. Golosi omaggi attendono tutti i possessori dei ticket interi d’ingresso, a partire dalla simpatica confezione contenente un assortimento di 13 Saltimbocca alla Perugina con squisiti e morbidi ripieni, alla quale si aggiungono il Napolitain regalato da Plenitude e due imperdibili assaggi offerti da Lindt. I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale della manifestazione o direttamente sul posto durante l’evento.

Protagonisti di Eurochocolate 2022 sono Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Sviluppumbria. In prima linea anche importanti sponsor del mondo del cioccolato e non solo che contribuiranno ancora una volta alla realizzazione del dolce evento più famoso in Italia. Felici in un secondo è il claim pronto ad accogliere i fedelissimi chocolover. Grazie alle linee tracciate dal noto designer Matteo Ragni, sarà infatti possibile giocare con il nuovo cioccolatino provando a farlo saltare in bocca mediante una rapida pressione con l’indice della mano. Da qui il nome Saltimbocca, tradizionalmente associato a un popolarissimo secondo piatto, che nell’universo goloso di Eurochocolate si trasforma in un originale cioccolatino “alla Perugina”. Un vero e proprio esercizio giocoso e goloso, protagonista di un’imperdibile challenge: in palio l’opportunità di aggiudicarsi un ingresso omaggio a Eurochocolate 2022, da abbinare a un biglietto già acquistato, dimostrando – con un video pubblicato sui propri canali social – di essere riusciti a compiere il goloso salto, portando il cioccolatino in bocca.

Questo il programma in pillole di Eurochocolate 2022; al padiglione 7 sarà allestita l’area Chocolate Experience, con il nuovissimo e coinvolgente percorso Tree to Bar firmato dal Messico – Paese Ospite d’Onore con lo Stato di Tabasco – proporrà un affascinante viaggio alla scoperta dell’intera filiera: dalla pianta di cacao, con la possibilità di percorrere un tratto di piantagione fedelmente riprodotto, alla preparazione live di golose prelibatezze presso l’esclusiva Fabbrica del Cioccolato firmata FBM e magistralmente condotta dai cioccolatieri di Be Well.

Ad accogliere i visitatori sarà la suggestiva riproduzione del tempio di Chichén Itzá, l’iconica piramide a gradoni realizzata dai Maya, civiltà cardine per la coltivazione e diffusione del cacao insieme agli Aztechi e agli Incas. Gli amanti del Cibo degli Dèi potranno così immergersi nei suoni, odori e sapori delle lontane culture precolombiane con la possibilità di partecipare a un’imperdibile Cerimonia del Cacao, imbattersi nella riproduzione di una maxi testa olmeca e incontrare lo sguardo del possente imperatore Montezuma.

Particolarmente atteso quest’anno il ritorno delle Sculture di Cioccolato, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di Eurochocolate, che consentirà di assistere, durante i due Sabati e le due Domeniche, alla lavorazione live dei maxi blocchi di cioccolato Icam da 11 quintali l’uno, pronti a prendere varie forme, grazie alla maestria di abilissimi Scultori, per poi rimanere esposti per tutta la durata dell’evento.

Il racconto proseguirà presso i due esclusivi palchi a tema: il primo dedicato agli Showcooking, con protagonisti rinomati Chef, Pasticceri, Cioccolatieri ed esperti che si cimenteranno in golose creazioni live a base di cacao e cioccolato e in interessanti degustazioni guidate. Presenti tra gli altri Igles Corelli, Giorgio Barchiesi, Luca Montersino e Sonia Peronaci. Choco Lab è invece il secondo palco a tema dedicato a chi vorrà mettere le mani in pasta e apprendere i più golosi trucchi del mestiere, ma anche assistere a incontri e presentazioni rigorosamente a tema. In particolare, tutti i giorni alle ore 15 e alle ore 17, il Maître Chocolatier Nicola Maramigi accompagnerà il pubblico nella creazione live di deliziose praline al cioccolato.

La Regione Umbria si conferma protagonista di Eurochocolate 2022. Ad accogliere il pubblico all’ingresso di Umbriafiere torna infatti l’esclusiva area Andiamo al Nocciòlo che riprodurrà un piccolo noccioleto, realizzato in collaborazione con UmbraFlor, composto da vere piante di nocciolo di varie dimensioni affiancate a nuove varietà. Omaggio, quindi, a un prodotto fortemente legato al mondo del cioccolato, che negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo interessante all’interno della filiera produttiva agroalimentare umbra.

Con la fase finale del progetto Chocolocal, promosso da Sviluppumbria, sarà inoltre possibile ammirare l’esposizione dei progetti di food design dedicati alla creazione di un nuovo prodotto iconico rappresentativo del Distretto produttivo di Perugia, elaborati da oltre 50 studenti dei seguenti poli formativi: Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia – Corso di Laurea in Design, Istituto Italiano Design di Perugia e Scuola Politecnica di Design/SPD di Milano. Venerdì 21 Ottobre alle ore 16, sul palco della Chocolate Experience, verrà premiato il progetto vincitore, mentre l’annuncio è fissato per il 13 Ottobre.

Ad accogliere al Padiglione 8 le migliaia di visitatori attesi in questa edizione di Eurochocolate, sarà l’imponente riproduzione di una Scatola di Saltimbocca alla Perugina. Tante dolci novità anche nel Chocolate Show, il padiglione destinato alla vasta proposta di prodotti in vendita, dove quest’anno troveranno spazio, oltre all’imponente Italia del Cioccolato lunga oltre 13 metri, dedicata ai principali protagonisti del cioccolato Made in Italy, un’area dedicata al celebre Gianduiotto piemontese. A completare l’offerta commerciale del Chocolate Show, caratterizzata dalla presenza di ben 125 aziende, tornano gli spazi tematici A Tutta Tavoletta, Spalm Beach e l’assortitissimo Choco Bazar dedicato ai divertenti gadget a tema cioccolato. Particolare attenzione sarà quindi dedicata ai prodotti provenienti dal circuito Fairtrade e ai prodotti certificati Gluten Free e Vegani. Molto ricca l’offerta internazionale del Chocolate Show proposta nella sezione Eurochocolate World dove saranno presenti delle vere e proprie eccellenze.

Il divertimento e le suggestioni offerte dal cioccolato non si fermano qui. Anche il Padiglione Funny Chococolate infatti, attraverso la creativa presenza di Costruttori di Dolcezze, si rinnova e, accanto alle attrazioni più amate – come l’avvincente Choco Arrampicata, la maxi Choco Cornice e il maxi Choco Selfiestick – troveranno spazio numerose attività esperienziali e interattive rivolte in particolar modo alle famiglie con bambini. Presente in questa edizione anche ASI – Automotoclub Storico Italiano che accoglierà i bambini nello spazio Choco Mni GP per coinvolgerli in un’imperdibile corsa organizzata con fini solidali in collaborazione con UNICEF Italia. A me non Piace il Cioccolato sarà invece il nome dello spettacolo, con ben 5 repliche al giorno, dedicato a Pinocchio e ospitato all’interno del Choco Theatre. Torna quest’anno anche la Choco Parade di Accademia Creativa by Eurochocolate, l’originale spettacolo itinerante tra i tre padiglioni di Umbriafiere e il centro di Bastia Umbra con protagonisti trampolieri, danzatori aerei e un elegante auto cioccolatosa, guidata da uno stravagante personaggio ispirato al popolarissimo Willy Wonka. In stile Art Nouveau e con costumi che richiamano la Belle Époque, l’esclusiva Parata coinvolgerà il pubblico invitandolo a ripercorrere l’affascinante storia del cacao. Confermata anche la dolce parentesi nel centro storico dei Perugia che, oltre ai tre flagship store di Eurochocolate presenti in Piazza IV Novembre e a quello che aprirà il 12 Ottobre in Via Oberdan 11, prevede uno spazio in Piazza della Repubblica dedicato alle produzioni locali, con due golosissimi focus: Chi la fa la Spezza e Ne facciamo di tutti i colori. Il primo, grazie a Be Well e all’Artigiano Perugino, valorizzerà la produzione delle ormai celebri e variegate lastre di cioccolato artigianali, mentre il secondo, con la partecipazione di Ellegi, darà la possibilità di scoprire la grande tradizione dei “tenerelli” lavorati nelle tradizionali bassine.

Protagonista a Eurochocolate 2022 anche il progetto Around Perugia, promosso dal Comune di Perugia e finanziato grazie ai fondi del Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria, volto alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo locale. Uno stand sarà presente a Umbriafiere per raccontare i sei percorsi cicloturistici denominati “Dolci Colline”, insieme alla prima edizione dell’imperdibile Choco Gravel in programma il prossimo 22 Ottobre. Al via anche le iniziative firmate Extrachocolate con tanti eventi che per tutto il periodo di Eurochocolate animeranno il territorio di Bastia Umbra, grazie al coinvolgimento di numerosi protagonisti del mondo della cultura, della scuola, dello sport e del sociale. La cittadina sarà collegata al vicino polo di Umbriafiere con un divertente Chocotrain su gomma, favorendo cosi anche lo spostamento di tutti coloro che raggiungeranno in treno la manifestazione e che sceglieranno la stazione ferroviaria di Bastia Umbra come meta di arrivo e partenza. Un servizio bus navetta sarà garantito nei due week end anche dalla Stazione Ferroviaria di Assisi, a circa 4 km dic Eurochocolate 2022, realizzato con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Camera di Commercio di Perugia.