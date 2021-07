Euro 2020, un po' di Gubbio nel trionfo dell'Italia, anche Marco Ceccarelli alza il trofeo - Tuttoggi

Il 34enne fa parte dello staff operativo che si occupa della logistica della Nazionale e domenica sera ha vissuto la magica serata di Wembley festeggiando con gli azzurri

Oltre a Leonardo Spinazzola c’è un altro pezzo di Umbria nell’impresa dell’Italia che ha trionfato agli Europei di Calcio. Anche Marco Ceccarelli di Gubbio, nella magica serata di Londra, ha alzato al cielo la coppa della manifestazione, tornata agli azzurri dopo ben 53 anni.

Il 34enne eugubino, membro della delegazione della Figc, fa parte dello staff operativo che si occupa della logistica della Nazionale e domenica 11 luglio era sul manto verde di Wembley a festeggiare con gli azzurri. Al suo secondo Europeo – partì anche per Francia 2016 con la selezione di Antonio Conte – Marco Ceccarelli ha dunque vissuto da protagonista una delle serate più belle della storia italiana calcistica.

Da sempre appassionato di calcio Marco Ceccarelli ha frequentato il master di amministrazione sportiva a San Marino e Parma, svolgendo tirocini proprio alla Figc. Nel 2016, come detto, arriva la sua prima “convocazione” per far parte dello staff della Nazionale azzurra in Francia. Una soddisfazione enorme che ripaga il 34enne di una sfortunata carriera nel calcio giocato, dove purtroppo subì due gravi infortuni al ginocchio.