Spinazzola simbolo dell'Europeo. Foligno coccola il suo idolo

Zuccarini: "Grazie Leonardo". Rinnovato l'invito in Comune

E’ stato idolatrato, si è pianto per lui dopo l’infortunio e si è gioito con lui ad alzare la Coppa dell’Europeo dopo la vittoria. Leonardo Spinazzola, calciatore foignate, classe 1993, è il simbolo di questo Europeo. E la sua città natale, nella quale torna appena possibile, non lo ha mai abbandonato.

L’invito del sindaco a Spinazzola

E così, il vederlo saltellare con le stampelle in mezzo al campo, insieme ai compagni di squadra, ha riempito di gioia il cuore dei folignati. “Un ragazzo di Foligno è diventato l’uomo simbolo dell’Italia che lotta per vincere e torna a rinascere oltre ogni ostacolo.Grazie di cuore a Leonardo Spinazzola. Ti aspettiamo come promesso, a presto!“, ha detto il sindaco Stefano Zuccarini.