Eugubini più "disciplinati" con la Ztl, in aumento incidenti e controlli su rifiuti - Tuttoggi

Il totale dei verbali redatti dalla Polizia municipale parla chiaro: gli eugubini, rispetto allo scorso anno, nel 2019 sono diventati più “disciplinati”.

Nell’anno appena terminato, infatti, come rendono noto il Comandante Elisa Floridi e il vice Massimo Pannacci, sono stati 10.877 i verbali elevati, oltre 2000 in meno rispetto al 2018, quando ne furono registrati ben 13.365.



Nel dettaglio sono state 5953 le violazioni accertate dal sistema di rilevazione elettronico Ztl, di cui 4.141 in entrata e 1.812 in uscita (di quest’ultime 722 contro il senso di marcia). Il varco più violato in entrata è stato quello di Via dei Consoli con 1.450 sanzioni, mentre in uscita è stato quello di Via di Fonte Avellana, con 867 violazioni. Anche in questo caso, nel 2018, le violazioni Ztl furono molte di più: ben 8.413, di cui 5.818 in entrata e 2.596 in uscita (987 contro il senso di marcia). Il varco più violato in entrata era stato quello di Via Reposati con 1.829 sanzioni, mentre in uscita sempre quello di Via di Fonte Avellana, con 1.390.



Ma la tendenza ad una maggiore educazione stradale riguarda anche i dati relativi ai veicoli rimossi, fermati e sequestrati, 137 nel 2019 contro i 154 nel 2018.

Ci sono però anche dati in aumento e, purtroppo, sono quelli relativi agli incidenti stradali rilevati: 163 nel 2019 (di cui 58 con feriti e 2 mortali) contro i 141 del 2018 (di cui 51 con feriti e 2 mortali). Segno più, che dimostra anche una maggiore attenzione dell’Amministrazione comunale sull’argomento, anche per i controlli relativi alla raccolta differenziata, 318 nel 2019 contro i 211 nel 2018.