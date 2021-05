Eugenio Capoccia ritrovato a Roma ad un mese esatto dalla scomparsa - Tuttoggi

A notarlo una coppia di turisti in Piazza San Pietro, avvisate subito le forze dell'ordine e mamma Palmira

E’ stato ritrovato oggi (30 maggio) a Roma, ad un mese esatto dalla sua scomparsa, il 37enne Eugenio Capoccia, il cui caso era stato seguito anche da “Chi l’ha visto?”.

A notarlo, addirittura in piazza San Pietro, sono stati due turisti, spettatori della trasmissione di Rai 3, che hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine, dopo aver avuto un breve scambio di parole col ragazzo per ottenere le dovute conferme sulla sua identità (come ad esempio la mancanza di cellulare e documenti). Il 37enne sta bene e si trova ora al locale Commissariato di Polizia.

Subito avvisata delle buona notizia la madre Palmira, che in tv aveva già rivolto due disperati appelli per ritrovare suo figlio. Eugenio Capoccia, in passato, si era già allontanato più volte dalla sua casa di Casacastalda (Valfabbrica) ma era sempre tornato dopo pochi giorni. Ad un mese dal suo allontanamento volontario – avvenuto il 30 aprile scorso – il lieto fine.