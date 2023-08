Etab Todi, chiusura del Festival di Musica Sacra nel ricordo di Maria Assunta Toniacci - Tuttoggi.info

Un’iniziativa solidale-culturale nel ricordo di Maria Assunta Toniacci donna coraggiosa e artista, scomparsa il 16 giugno 2023 per Sla

Chiude il programma dei festeggiamenti per la festa della Consolazione e del Festival di Musica Sacra a Todi un concerto benefico, un’iniziativa solidale-culturale nel ricordo di Maria Assunta Toniacci donna coraggiosa e artista, scomparsa venerdì 16 giugno 2023 a Viepri, nel comune di Massa Martana all’età di 55 anni.

Da 15 anni era malata di SLA. Non per questo si era fatta fermare grazie al sostegno dei familiari e su consiglio di tantissimi amici che ancora oggi testimoniano il suo messaggio e proseguono con le battaglie che Maria Assunta ha portato avanti negli ultimi anni di vita.

La sera del 10 settembre si esibirà l’ottetto vocale “ENSEMBLE LABYRINTHUS VOCUM” sorto con l’intento di esplorare la musica corale sacra e non dal XV sec. ad oggi; è costituito da cantori con una lunghissima esperienza nella polifonia e con una spiccata predilezione per il canto “a cappella” sotto la direzione sapiente del noto Maestro ALESSANDRO BARES (Editore, musicologo, direttore d’orchestra, compositore, un musicista a tutto tondo).

Il Befala trio (Angelo Benedetti, clarinetto – Stefano Falleri, chitarra – Sandro Lazzeri, chitarra) chiuderà la rassegna.

Al concerto è abbinata una raccolta fondi per favorire la ricerca contro la SLA che affligge anche altre persone anche della nostra comunità.

Si comunica che è possibile da subito aderire alla campagna di raccolta fondi in favore dell’Associazione AISLA Onlus (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) nata nel 1983 e divenuta come da intento statutario il soggetto nazionale di riferimento per la tutela, l’assistenza e la cura dei malati di SLA, favorendo l’informazione sulla malattia e stimolando le strutture competenti a una presa in carico adeguata e qualificata dei malati. L’AISLA ha ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Sanità nel 1999. Dal 2008 è socio aderente dell’Istituto Italiano della Donazione.

Alla raccolta fondi si può aderire accedendo alla piattaforma AISLA https://www.aisla.it/dona-ora/# mettendo come causale “ETAB per Maria Assunta” o partecipando al concerto benefico di domenica 10 settembre 2023 alle ore 21 presso il Tempio della Consolazione a Todi.

In seguito saranno resi noti i programmi sul portale di ETAB con invito è a seguire le nostre pagine social e il sito di ETAB.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, si prega di visitare il sito www.etabtodi.it