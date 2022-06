Accusata di estorsione e assolta: “Droga venduta e doveva essere pagata”

“Carenza di elementi probatori”

Per l’avvocato Di Nicola c’era carenza di riscontri probatori. La cessione di droga era avvenuta e – come ha ribadito la difesa – la donna aveva diritto ad essere pagata, “non profilandosi un ingiusto profitto con altrui danno, che è l’elemento richiesto per l’estorsione“. Quanto alla questione della ‘minaccia’, l’altro elemento che dovrebbe essere costitutivo per parlare di di estorsione, si sarebbe concretizzata con l’affermazione ‘ti mando gli albanesi’. La difesa ha però sostenuto che ritenere tale espressione una minaccia costituisce un pregiudizio e non un giudizio, poiché, sostiene la difesa, non sarebbe considerata tale un’espressione del tipo “ti mando i danesi o gli svizzeri…“.

Il risarcimento

La cliente chiederà ora il risarcimento per ingiusta detenzione.