Estorsione aggravata pur essendo ai domiciliari, 32enne torna in carcere

L'uomo è stato tradotto al carcere di Perugia dopo l'analisi della situazione da parte del tribunale di Spoleto

Estorsione aggravata pur essendo ai domiciliari fanno tornare il presunto responsabile in carcere. Alcuni giorni fa gli Agenti del Commissariato di Foligno hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 32enne italiano, ritenuto responsabile del delitto di estorsione aggravata ai danni di un proprio conoscente.

L’uomo aveva precedenti

Tale provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto, ha raggiunto un soggetto gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e che si trovava già agli arresti domiciliari in relazione ad una distinta ma analoga vicenda estorsiva. Gli accertamenti investigativi realizzati dagli uomini del Commissariato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica spoletina hanno permesso di ricostruire una serie di minacce per mezzo del telefono che l’indagato rivolgeva da settimane ad un conoscente. In particolare, il 32enne gli aveva intimato di consegnargli nel giro di pochi giorni una somma pari ad alcune centinaia di euro, rappresentando che, in caso contrario, non avrebbe esitato a recarsi a casa sua facendolo pentire di non aver assecondato le richieste.