Estate Nursina, bilancio positivo per il weekend di Ferragosto - Tuttoggi

Il programma dell’ Estate Nursina 2020 ha offerto serate di grandi spettacoli e ha fatto da attrattore anche per molte persone che hanno raggiunto la città, per partecipare agli eventi organizzati dal Comune di Norcia, nel rispetto delle norme di sicurezza anti contagio e nell’osservare la distanza interpersonale per evitare gli assembramenti, con il supporto della Polizia Locale di Norcia e delle forze dell’ ordine.

Un cartellone dunque che continua a dimostrare alto gradimento. Particolarmente emozionante lo spettacolo di Simone Cristicchi che la sera di ferragosto ha fatto tappa in Piazza San Benedetto ripercorrendo la sua carriera artistica con le canzoni che l’hanno reso celebre.

Da ‘Vorrei cantare come Biagio’ a ‘Studentessa Universitaria’, da ‘Piero’ ai brani sanremesi come la struggente ‘Ti regalerò una rosa’ e ‘Abbi Cura di Me’ che da anche il tutolo al tour che ha terminato il concerto con una standing ovation del pubblico presente.

Il cantautore romano, che può annoverarsi ormai tra i nuovi poeti della canzone italiana, tra un brano e l’altro ha raccontato della sua adolescenza, l’estate in buona parte passata anche a Norcia e dei ricordi che lo legano alla città del Patrono d’Europa. Un’emozione nell’emozione, mix di parole e musica.

Il programma dell’ Estate Nursina proseguirà oggi (lunedì 17) con Stasera Incanto, un viaggio musicale con le arie più celebri, da Villa a Bocelli, eseguito dal tenore David Mazzoni.

Martedì 18, è la volta del tributo a Ennio Morricone con l’ Ensamble Simphony Orchestra, composta da circa 30 elementi, diretta da Giacomo Loprieno.

Un viaggio tra melodie rimaste impresse nella memoria di generazioni: ‘C’era una volta il west’, ‘Nuovo cinema Paradiso’ , C’era una volta in America’ , Per qualche dolalro in più’e ‘Mission’, sono solo alcuni dei titoli proposti dall’ Ensamble che è tra i più noti nel panorama nazionale ed internazionale.

Mercoledì 19 poi sarà la volta dello spettacolo ‘Il Re degli Ignoranti’ – Adriano Celentano, cover band che ripercorrerà la carriera musicale del ‘molleggiato’ con tutte le sue movenze ed atteggiamenti caratterizzanti.

Giovedì 20 e venerdi’ 21 poi nuovo appuntamento con la Sagra del Cinema e le proiezioni film ‘Quo Vado’ con Checco Zalone (il 20) e Toro Ferdinand (il 21) film d’animazione.

Tutti gli spettacoli si svolgono in Piazza San Benedetto e sono ad ingresso libero e gratuito, nel rispetto delle disposizioni anti contagio e della distanza interpersonale.

A seguito delle nuove disposizioni del Ministero della Salute, in vigore da lunedì 17 agosto, si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6, anche in luoghi all’aperto e in spazi pubblici (piazze, slarghi e vie) che abbiano caratteristiche tali da favorire facili assembramenti, anche spontanei e/o occasionali.