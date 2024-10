"EssentialMente", poesia esperienziale in 4 suggestive location della città - Tuttoggi.info

La funzione delle parole e il loro potere di condizionare il mondo che ci circonda e la nostra sfera emozionale, creando anche quell’energia positiva che le trasforma in Poesia. Nasce proprio da qui, dall’idea di collegare la parola poetica all’universo del benessere psicofisico, il nuovo ciclo di eventi “EssentialMente”, pensato da Antonio Vella insieme ad Andrea Vandini, che partirà sabato 5 ottobre dalla Rotonda Medievale di Città di Castello (nella foto).

L’alchimia delle parole si unirà a riti e proposte esperienziali in un viaggio emozionale declinato in quattro appuntamenti. Si partirà dalla purificazione dello spazio che ci circonda alla scoperta del potere curativo delle piante, per poi raggiungere la dimensione del suono, dei gong e delle campane tibetane legati alla meditazione e alla filosofia dello Yoga, che ci darà infine la possibilità di viaggiare attraverso i centri energetici più importanti del nostro corpo, i 7 chakra.

“Sono previsti 4 appuntamenti in diverse location della città – ha dichiarato l’editore Antonio Vella – perché d’intesa con l’assessore alla Cultura Michela Botteghi si è voluta incentivare la frequentazione dei tifernati in luoghi solitamente riservati ad altre attività. Pertanto la Rotonda Medievale, la Sala degli Accademici del Teatro degli Illuminati, la manica lunga della Pinacoteca comunale e il museo Malakos di Garavelle diventeranno per un pomeriggio il centro emozionale della città”.

Il progetto si avvale della collaborazione di professionisti nel campo degli specifichi ambiti coinvolti:

Francesca Ragni è counselor professionista nella relazione di cura e aiuta le persone a far emergere dentro di loro le proprie potenzialità e il proprio benessere psicofisico; Beatrice Gentili è psichiatra, esperta in tecniche di respiro, suono e cromoterapia; medicina naturale, fitoterapia e floriterapia; medicina tradizionale cinese e ci kung terapeutico.

Curerà gli incontri Alice Forasiepi, responsabile di redazione della casa editrice LuoghInteriori, con la partecipazione dei poeti Angela Ambrosini, Antonella Radicchi, Antonella Ubaldi, Veris Valentini.

Letture di Silvia Bardascini. Gli incontri sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – scrivere a: info@andreavandini.com – fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Programma

Si comincia domani, sabato 5 ottobre, ore 16 alla Rotonda medievale (Via della Rotonda, 12a) con

Purificazione e Palo Santo, a cura di Francesca Ragni; poesie di Angela Ambrosini e letture di Silvia Bardascini; Conduce Alice Forasiepi.

Si prosegue il 19 ottobre, ore 16, al Teatro degli Illuminati – Sala degli Accademici (Via Fucci, 12) con Il potere di accoglienza della Natura, a cura di Francesca Ragni; poesie di Antonella Radicchi e letture di Silvia Bardascini. Conduce Antonio Vella

Terzo appuntamento il 3 novembre, ore 16, a Villa Cappelletti – Museo Malakos (Via Garavelle) con Lo Yoga del Suono a cura di Beatrice Gentili; poesie di Veris Valentini e letture di Silvia Bardascini. Conduce Alice Forasiepi

Quarto ed ultimo appuntamento il 23 novembre, ore 16, alla Pinacoteca Comunale, Palazzo Vitelli alla Cannoniera-Manica lunga (Largo Muzi 9a) con Chakra: via di consapevolezza, a cura di Beatrice Gentili;

poesie di Antonella Ubaldi e letture di Silvia Bardascini. Conduce Antonio Vella.