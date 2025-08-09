 Esplode lavatrice, balcone in fiamme: attimi di paura a Ponte San Giovanni - Tuttoggi.info
Esplode lavatrice, balcone in fiamme: attimi di paura a Ponte San Giovanni

Massimo Sbardella

Esplode lavatrice, balcone in fiamme: attimi di paura a Ponte San Giovanni

L'intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco sabato pomeriggio, non ci sono persone coinvolte
Sab, 09/08/2025 - 19:18

Prima un gran botto, poi le sirene e l’odore del fumo che usciva dal terrazzo di un’abitazione al quarto piano di un palazzo.

Momenti di paura nel pomeriggio di sabato a Ponte San Giovanni, a causa dello scoppio di una lavatrice posizionata sul balcone, successivamente andato in fiamme. Che non si sono propagate all’interno dell’appartamento, raggiunto però dal fumo.

Come riferito dai vigili del fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco, temendo il peggio, sono giunti sul posto con quattro squadre. Il balcone in fiamme è stato raggiunto con un’autoscala e l’incendio prontamente domato.

