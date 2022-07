Recuperati dai vigili del fuoco in buone condizioni

Vigili del fuoco impegnati nella mattinata nella zona di Pale per il soccorso a due escursionisti. Nello specifico, i vigili del fuoco sono intervenuti per il soccorso a due escursionisti che si erano persi tra la croce di Pale e grotte della Badessa, in quanto avevano lasciato il sentiero principale.

Le persone sono state raggiunte dalla squadra e trovate in buone condizioni di salute.