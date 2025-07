Esce per andare a funghi ma non rientra, trovato ferito dai vigili del fuoco | Foto - Tuttoggi.info

Sono state ore di apprensione quelle vissute per le sorti di un uomo di 84 anni uscito di casa intorno alle 9.30 per andare a funghi nella zona di Norcia senza che però nel pomeriggio avesse fatto ancora ritorno nella residenza in cui aleggiava in questi giorni.

I familiari hanno dato l’allarme ai carabinieri, che hanno poi attivato la macchina delle ricerche, con in prima linea i vigili del fuoco del distaccamento di Norcia.

L’uomo, in vacanza nella zona, si era allontanato dalla propria residenza nella zona di Piediripa intorno alle ore 9:30 del mattino per andare in cerca di funghi e non aveva più fatto rientro. Alle ore 18 è stata attivata la squadra dei Vigili del fuoco e, a supporto delle operazioni, è stato richiesto anche personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) proveniente dal comando di Perugia e l’elicottero Drago 63 del reparto volo di Arezzo.

L’uomo – riferiscono i Vigili del fuoco – è stato ritrovato cosciente ma a terra, con leggere ferite alle ginocchia. Dopo essere stato recuperato è stato elitrasportato fino all’ambulanza, che lo ha trasferito all’ospedale di Spoleto per gli accertamenti del caso.

Oltre alla squadra dei Vigili del fuoco di Norcia, sul posto erano presenti i Carabinieri forestali di Norcia Parco, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Norcia e il personale del 118 locale.

(articolo in aggiornamento)