Esce di casa "per una passeggiata" ma non fa ritorno, 87enne ritrovata dopo ore - Tuttoggi.info

Ore di apprensione ieri pomeriggio (6 novembre) per la scomparsa di una 87enne di Casamorcia (Gubbio), allontanatasi da casa volontariamente – per andare a fare “una passeggiata“ (come annuncuato da lei stessa) – senza però ritornarvi.

L’anziana, uscita intorno alle 16, al calare della sera non era ancora rientrata e alle 19 circa i familiari hanno lanciato l’allarme, con la mobilitazione di vigili del fuoco, Polizia locale, carabinieri e 118.

La signora è stata ritrovata, intorno alle 20 – quattro ore dopo il suo allontanamento – nella frazione di Nerbisci (a meno di 5 km da Casamorcia), fortunatamente in buone condizioni di salute.