Esami di maturità: commissioni e misure anti Covid nelle scuole di Perugia

Maturità, scuole di Perugia pronte per gli esami che inizieranno da domani (mercoledì 17) con le regole anti Covid. Si inizierà secondo l’ordine sorteggiato lunedì dalle commissioni. Che sono composte da sei professori interni alla scuola e dal presidente esterno. Questo l’elenco dei presidenti esterni e la scuola di provenienza.

Liceo Classico

CENTRO INTERNAZIONALE MONTESSORI VIA FONTI COPERTE 38/ZCommissione: PGLI02020 – XX COMMISSIONE CENTRO INTERNAZIONALE MONTESSORI

Presidente: CIOCIOLA STEFANO

Provenienza: IST. PROFESSIONALE “E. ORFINI” VIALE MARCONI N. 12

LICEO “A. MARIOTTI” PIAZZA SAN PAOLO 3Commissione: PGLI01005 – V COMMISSIONE LICEO “A. MARIOTTI”

Presidente: MEOLI GABRIELLA

Provenienza: LICEO “F. FREZZI – B. ANGELA” VIALE MARCONI 12

LICEO “A. MARIOTTI” PIAZZA SAN PAOLO 3Commissione: PGLI01006 – VI COMMISSIONE LICEO “A. MARIOTTI”

Presidente: DI GIACOMO ANGELICA

Provenienza: I.I.S. “PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI” VIA BOLOGNI, 86

LICEO “A. MARIOTTI” PIAZZA SAN PAOLO 3Commissione: PGLI01007 – VII COMMISSIONE LICEO “A. MARIOTTI”

Presidente: DOTTORINI NICOLETTA

Provenienza: LICEO “F. FREZZI – B. ANGELA” VIALE MARCONI 12

Liceo Scientifico

CENTRO INTERNAZIONALE MONTESSORI VIA FONTI COPERTE 38/ZCommissione: PGLI02020 – XX COMMISSIONE CENTRO INTERNAZIONALE MONTESSORI

Presidente: CIOCIOLA STEFANO

Provenienza: IST. PROFESSIONALE “E. ORFINI” VIALE MARCONI N. 12

LICEO “G. ALESSI” VIA RUGGERO D’ANDREOTTO 19Commissione: PGLI02017 – XVII COMMISSIONE LICEO “G. ALESSI”

Presidente: ALUNNI FRANCESCA

Provenienza: LICEO “PROPERZIO” PADRE LUDOVICO DA CASORIA, 3

LICEO “G. ALESSI” VIA RUGGERO D’ANDREOTTO 19Commissione: PGLI02018 – XVIII COMMISSIONE LICEO “G. ALESSI”

Presidente: MONICHINI LORELLA

Provenienza: I.O. “G. MAZZINI” PIAZZA SIMONCINI, 1

LICEO “A. PIERALLI” PIAZZALE ANNA FRANK, 11Commissione: PGLI11009 – IX COMMISSIONE LICEO “A. PIERALLI”

Presidente: TOMARELLI PAOLA

Provenienza: I.I.S. “CASSATA – GATTAPONE” VIA DEL BOTTAGNONE, 40

LICEO “G. GALILEI” VIALE CARLO MANUALI N.12Commissione: PGLI02012 – XII COMMISSIONE LICEO “G. GALILEI”

Presidente: NIMBI SILVANO

LICEO “G. GALILEI” VIALE CARLO MANUALI N.12Commissione: PGLI02013 – XIII COMMISSIONE LICEO “G. GALILEI”

Presidente: SEPIONI LUISELLA

LICEO “G. GALILEI” VIALE CARLO MANUALI N.12Commissione: PGLI02014 – XIV COMMISSIONE LICEO “G. GALILEI”

Presidente: ORAZI GIORGIO

LICEO “G. GALILEI” VIALE CARLO MANUALI N.12 Commissione: PGLI02015 – XV COMMISSIONE LICEO “G. GALILEI”

Presidente: TAGLIAFERRI BIANCA MARIA

Provenienza: ALBERGHIERO ASSISI VIA EREMO DELLE CARCERI, 19

LICEO “G. GALILEI” VIALE CARLO MANUALI N.12 Commissione: PGLI02016 – XVI COMMISSIONE LICEO “G. GALILEI”

Presidente: TRAMONTANA SIMONEProvenienza: I.I.S. “SANSI-LEONARDI-VOLTA” PIAZZA CARDUCCI

LICEO “G. GALILEI” VIALE CARLO MANUALI N.12Commissione: PGEA02001 – I COMMISSIONE LICEO “G. GALILEI”

Presidente: PASQUI DANIELA

Liceo artistico

I.O. “B. DI BETTO” VIA LUIGI CANALI, 27 Commissione: PGLIF9001 – I COMMISSIONE I.O. “B. DI BETTO”

Presidente: TRAMPETTI MARIARITA

Provenienza: IST. PROFESSIONALE “E. ORFINI” VIALE MARCONI N. 12

I.O. “B. DI BETTO” VIA LUIGI CANALI, 27 Commissione: PGLIF9001 – I COMMISSIONE I.O. “B. DI BETTO”

Presidente: TRAMPETTI MARIARITA

Provenienza: IST. PROFESSIONALE “E. ORFINI” VIALE MARCONI N. 12

I.O. “B. DI BETTO” VIA LUIGI CANALI, 27 Commissione: PGLI05002 – II COMMISSIONE I.O. “B. DI BETTO”

Presidente: FILIPPUCCI OSVALDO

I.O. “B. DI BETTO” VIA LUIGI CANALI, 27 Commissione: PGLIB6001 – I COMMISSIONE I.O. “B. DI BETTO”

Presidente: MATTEI SILVIA

Scienze umane

LICEO “A. PIERALLI” PIAZZALE ANNA FRANK, 11 Commissione: PGLI11005 – V COMMISSIONE LICEO “A. PIERALLI”

Presidente: RIO GABRIELE

Provenienza: ALBERGHIERO ASSISI VIA EREMO DELLE CARCERI, 19

LICEO “A. PIERALLI” PIAZZALE ANNA FRANK, 11 Commissione: PGLI11006 – VI COMMISSIONE LICEO “A. PIERALLI”

Presidente: BRACONI MARINA

Provenienza: ALBERGHIERO ASSISI VIA EREMO DELLE CARCERI, 19

LICEO “A. PIERALLI” PIAZZALE ANNA FRANK, 11 Commissione: PGLI11009 – IX COMMISSIONE LICEO “A. PIERALLI”

Presidente: TOMARELLI PAOLA

Provenienza: I.I.S. “CASSATA – GATTAPONE” VIA DEL BOTTAGNONE, 40

Liceo Musicale

LICEO “A. MARIOTTI” PIAZZA SAN PAOLO 3 Commissione: PGLI01007 – VII COMMISSIONE LICEO “A. MARIOTTI”

Presidente: DOTTORINI NICOLETTA

Provenienza: LICEO “F. FREZZI – B. ANGELA” VIALE MARCONI 12

Istituti Tecnici

I.T.E.T. “ALDO CAPITINI” VIALE CENTOVA, 4Commissione: PGITAF002 – II COMMISSIONE I.T.E.T. “ALDO CAPITINI”

Presidente: TONTI ROSELLA

Provenienza: I.O. NORCIA “A.DE GASPERI-BAT” VIALE LOMBRICI , 2

ISTITUTO PARITARIO LEONARDI VIA MARIO ANGELONI N. 57 PERUGIA Commissione: PGIP02002 – II COMMISSIONE ISTITUTO PARITARIO LEONARDI

Presidente: RENZINI EMANUELA

Provenienza: LICEO “F. FREZZI – B. ANGELA” VIALE MARCONI 12

I.T.E.T. “ALDO CAPITINI” VIALE CENTOVA, 4 Commissione: PGITRI002 – II COMMISSIONE I.T.E.T. “ALDO CAPITINI”

Presidente: PETTINARI FILIPPO

Provenienza: IST.1^ GR. “ALIGHIERI-PASCOLI” VIA DELLA TINA, 12

ITAS “GIORDANO BRUNO” VIA MARIO ANGELUCCI, 1 Commissione: PGITBS002 – II COMMISSIONE ITAS “GIORDANO BRUNO”

Presidente: MARINUCCI MARIA LETIZIA

I.T.E.T. “ALDO CAPITINI” VIALE CENTOVA, 4 Commissione: PGITCA002 – II COMMISSIONE I.T.E.T. “ALDO CAPITINI”

Presidente: MENICHINI CARLO

Provenienza: “M. POLO – R. BONGHI” P.LE E. TARPANI

Istituti Professionali

“B. PASCAL” VIA PIEVAIOLA 140 (CON SEDE AGGR. IN: PERUGIA) Commissione: PGIP08001 – I COMMISSIONE “B. PASCAL”

Presidente: CONTI ANGELO

Provenienza: I.I.S. TECNICO-PROFESSIONALE SPOLETO VIA VISSO

“B. PASCAL” VIA PIEVAIOLA 140 (CON SEDE AGGR. IN: PERUGIA) Commissione: PGIP08002 – II COMMISSIONE “B. PASCAL” Presidente: COSTANZO GIUSEPPE

Provenienza: I.C. “D. BIRAGO” PASSIGNANO VIA GRAMSCI 13

ISTITUTO PARITARIO LEONARDI VIA MARIO ANGELONI N. 57 PERUGIA Commissione: PGIP02002 – II COMMISSIONE ISTITUTO PARITARIO LEONARDI

Presidente: RENZINI EMANUELA

Provenienza: LICEO “F. FREZZI – B. ANGELA” VIALE MARCONI 12.

Le regole anti Covid

In base alla circolare del Ministero dell’Istruzione e al Decreto Scuola che recepiscono le indicazioni del Comitato tecnico anti Covid, ogni mattina potranno essere esaminati sei studenti maturandi.

Agli insegnanti e al personale scolastico sono state consegnate le mascherine. Gli studenti dovranno invece portarle da casa.

I ragazzi potranno arrivare con un solo accompagnatore. A chiunque entra a scuola sarà misurata la febbre, con l’ausilio del personale della Croce Rossa.

In caso di sintomi, la persona viene isolata in un’apposita stanza.

Sedia e banco utilizzati dagli studenti devono essere sanificati al termine di ciascun esame.

Esame di un’ora

Ciascun esame, solo in forma orale, durerà un’ora. Il colloquio inizierà con la discussione della tesina, che sostituisce quella che normalmente era la seconda prova scritta per la materia caratterizzante. Quindi la discussione di un vreve testo di letteratura italiana. Si passerà poi all’analisi interdisciplinare, all’esposizione dell’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro e infine a domande di educazione civica.