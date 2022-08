Eremo di Montecorona apre le porte ai visitatori per un'intera giornata | Come partecipare - Tuttoggi

Sarà possibile partecipare solo previa prenotazione tramite un modulo d’iscrizione, in quanto il monastero non può contenere molte persone e dispone di un parcheggio limitato; per questo motivo saranno organizzati piccoli gruppi di persone che potranno accedere agli orari stabiliti e prenotati. La visita guidata di ciascun gruppo durerà circa un’ora con possibilità di sostare un’altra ora all’interno dell’Eremo per svolgere tutte le altre attività sopra menzionate.

Per raggiungere l’eremo non sarà dunque possibile utilizzare mezzi propri, ma solo tramite:

con partenza dal parcheggio dell’Abbazia di Monte Corona all’orario stabilito al momento della prenotazione (si consiglia di arrivare in anticipo di 10 minuti), e con partenza dall’Eremo di Monte Corona a conclusione della visita all’orario previsto dal turno prenotato. A copertura delle spese del servizio di trasporto gestito da terzi è richiesto un contributo di 6 euro per l’andata ed il ritorno (da consegnare alle persone addette alla partenza dal piazzale dall’Abbazia di Monte Corona), che non verrà richiesto ai bambini sotto i 6 anni compiuti. a piedi previa iscrizione con 2 turni, uno al mattino e uno al pomeriggio (non viene richiesto nessun contributo).

Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare il seguente numero: 3284771909. Per ogni altra informazione o domanda di aiuto per eseguire l’iscrizione è possibile contattare gli organizzatori tramite telefono ai numeri 3357736889/3475335737 (preferibilmente orari dei pasti) o e-mail all’indirizzo aps.porteaperte2022@gmail.com. Il presente evento è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “La bottega dell’Eremo APS”, le cui attività sono finalizzate al sostegno della comunità dei Monaci di Betlemme a Monte Corona. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Umbertide.