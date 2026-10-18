Erasmus Days 2026 all’ITT - Tuttoggi.info

Anche quest’anno l’ITT Allievi-Sangallo, scuola capofila in Umbria per le mobilità internazionali, ha organizzato una serie di eventi in occasione degli Erasmus Days 2026, che si celebrano in tutta Europa nella settimana dal 12 al 17 ottobre.

Giunti alla 10ª edizione, gli ErasmusDays rappresentano un appuntamento ormai consolidato per tutta la community Erasmus+, con l’obiettivo di valorizzare l’impatto del Programma, rafforzare la dimensione europea e incoraggiare sempre più persone e organizzazioni a partecipare e a scoprire le opportunità offerte da Erasmus+.

L’ iniziativa prevede ogni anno l’organizzazione di più di 10.000 eventi in Europa e nel resto del mondo e anche l’ITT ci tiene a dare il suo significativo contributo.

Il motto europeo dell’edizione 2026 è “Imparare e crescere: competenze per il domani” in linea con il piano europeo “Unione delle competenze” che mira a rafforzare la qualità dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente investendo in ciò che conta di più, le persone.

Le iniziative messe in campo dall’ITT, che quest’anno ha dato alla propria manifestazione il titolo di #shareErasmusEco (acronimo di Ambiente, Carriera, Studenti Orientati), si propongono proprio l’obiettivo di mettere al centro le persone, promuovendo negli studenti lo sviluppo di competenze e Soft Skills e di favorire in maniera concreta il processo di internazionalizzazione della Scuola ormai avviato da diverso tempo.

Sabato 17 ottobre presso l’Aula Magna dell’Istituto si è svolto un incontro dedicato in modo particolare agli studenti delle classi quarte, che saranno i principali destinatari dei progetti Erasmus di quest’anno, ed alle loro famiglie, che è stato anche occasione per fornire informazioni e chiarimenti sulle prossime mobilità previste nel 2027 nei mesi di gennaio e giugno che daranno la possibilità a oltre cento studenti dell’ITT, senza oneri per le famiglie, di vivere questa magnifica esperienza.

Dopo i saluti di benvenuto della Dirigente Prof.ssa Cinzia Fabrizi, la Vice Preside Laura Ridolfi ha preso la parola sottolineando come l’adesione ai progetti Erasmus sia una vera e propria scelta da parte della Scuola che, nonostante i grandi sforzi organizzativi, crede fortemente nell’impatto positivo che questa esperienza può offrire ai propri studenti.

È stata poi la volta della prof.ssa Chiara Sabatini, ambasciatrice Erasmus, che ha condiviso i suoi ricordi di studentessa ed ha illustrato la storia del progetto sin dalle sue origini nel 1987. Preziosa anche la testimonianza del Prof. Simone Austeri e delle Prof.sse Antonella Settimi e Laura Ghidini, da sempre in prima linea nell’organizzazione e nell’accompagnamento durante le mobilità internazionali.

La parola è stata data poi agli studenti che sono appena rientrati dall’Erasmus PRO della durata di tre mesi a Siviglia e a Malta che, anche attraverso la presentazione di un prodotto multimediale, hanno raccontato con entusiasmo la loro avventura, non nascondendo i momenti di difficoltà, ma sottolineandone anzi il loro valore come occasioni di maturazione e crescita.

A seguire c’è stato l’intervento in videoconferenza di Caterina Moser, referente del Programma Ambasciatori della Fondazione Megalizzi, ente nato in memoria del giovane giornalista radiofonico Antonio Megalizzi, tragicamente scomparso a seguito dell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018 che si occupa della Promozione dei valori europei diffondendo i temi legati all’Unione Europea, alla cittadinanza attiva, al giornalismo consapevole e al contrasto alla disinformazione.

Estremamente preziosa anche la testimonianza di Francesco Annesanti, studente universitario, che ha trascorso la sua esperienza Erasmus in Norvegia, e che ha illustrato le peculiarità delle mobilità in ambito universitario, parlando anche simpaticamente di quelli che ha definito “shock culturali” cioè le differenze rispetto alle proprie abitudini che portano però inevitabilmente e positivamente al superamento dei propri limiti.

È intervenuta all’evento anche l’Assessore alla Scuola del Comune di Terni, Prof.ssa Tiziana Laudadio, che ha sottolineato l’importanza del “viaggio” come opportunità di crescita e sviluppo dell’autonomia degli studenti, dimostrando apprezzamento per l’impegno che da sempre l’ITT Allievi-Sangallo profonde nella promozione delle mobilità Erasmus.

Anche gli studenti che frequentano quest’anno le classi quinte e che lo scorso anno scolastico hanno partecipato alle mobilità internazionali sono stati coinvolti nella manifestazione trasformando in azione il concetto di “share”, cioè condividere, che dà il titolo all’evento: hanno infatti allestito degli Stand per ogni destinazione delle scorse mobilità, che sono stati visitati dagli studenti delle quarte e dalle loro famiglie, condividendo le esperienze attraverso video, foto, presentazioni, prodotti multimediali, interviste e testimonianze dirette.





Luogo: ITT TERNI, VIALE CESARE BATTISTI , 131, TERNI, TERNI, UMBRIA