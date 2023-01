Epifania, navette gratuite per Rasiglia

Servizio in vigore anche per l'Epifania, con l'obiettivo di evitare ingorghi

Torna il servizio di navette per i visitatori da Casenove a Rasiglia nel week-end. Si tratta di un servizio del Comune di Foligno, gratuito, che vede le navette da Casenove a Rasiglia nelle giornate del 6, 7 e 8 gennaio. La navetta partirà dal parcheggio di Casenove fino a Rasiglia, a partire dalle 9 ogni mezz’ora fino alle 18,30 – con breve interruzione intorno alle 14 – percorso inverso dalle 9,15 alle 18,45. In questo modo sarà possibile evitare di affollare l’area intorno a Rasiglia, in cui è previsto un particolare afflusso di turisti in questo periodo.