Entra in casa della madre nonostante il divieto del giudice, lei chiama la polizia e lo fa arrestare

Quando lui è andato in escandescenza chiedendo soldi, la donna si è chiusa on una stanza ed ha richiesto l'intervento della Volante

La madre all’inizio ha ceduto, di fronte alle richieste del figlio di parlarle, nonostante i precedenti violenti che avevano portato il giudice a impedirgli di avvicinarsi alla donna. Ma quanto lui ha preteso soldi, andando in escandescenza, la donna, atterrita, è salita al piano di sopra, chiudendosi in una stanza.

Il figlio, a quel punto, ha prelevato 190 euro che ha trovato in casa ed è uscito. La donna ha chiamato la polizia. Il personale della squadra volante ha trovato l’uomo nei pressi della vicina fermata dell’autobus.

L’approfondimento degli accertamenti a suo carico ha confermato che il 48enne fosse altresì gravato da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo, terminati tutti gli accertamenti è stato tratto in arresto per il reato di violazione dei provvedimenti suddetti e per furto. La somma di denaro precedentemente rubata è stata riconsegnata all’avente diritto.

A seguito di udienza direttissima l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e l’uomo ha patteggiato una pena di 6 mesi di reclusione.