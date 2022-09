Ennesimo scontro tra auto sulla Pian d'Assino, marito e moglie in ospedale - Tuttoggi

Coinvolti una coppia di 60enni (marito e moglie) e un 25enne, tutti di Gubbio. Il giovane, solo alla guida, ne é fortunatamente uscito illeso mentre i primi due sono stati trasportati entrambi all’ospedale di Branca per alcune ferite riportate. Non sono affatto in gravi condizioni.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, 118, e Polizia municipale. La Pian d’Assino, dalle 20 in poi, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per oltre un’ora. L’ennesimo campanello di allarme per la messa in sicurezza della variante è suonato ancora. Adesso occorre davvero agire il prima possibile, anche perché l’ultimo incidente mortale risale a meno di due settimane fa.