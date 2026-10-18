Endrio, il dj e producer umbro atteso in Olanda per l'Amsterdam dance event (Ade) - Tuttoggi.info

Foligno, ottobre 2026 – Nuovo appuntamento internazionale per Endrio Bonacci, in arte Endrio, DJ e produttore musicale umbro che prosegue il proprio percorso tra esibizioni dal vivo e produzione discografica. Il 23 ottobre sarà ad Amsterdam per un DJ set nell’ambito dell’Amsterdam Dance Event (ADE), uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla musica elettronica.





Il 2026 ha rappresentato un anno significativo per l’artista, che ha partecipato a Casa Sanremo The Club e ha raggiunto la finale nazionale del Rumore BIM Festival, svoltasi a Bellaria-Igea Marina. In quest’ultima occasione Endrio ha portato sul palco il proprio progetto artistico da DJ e producer, presentando anche la propria identità musicale legata alla scena dance ed elettronica.





Parallelamente all’attività live, Endrio continua a lavorare in studio con produzioni originali. Tra le pubblicazioni più recenti figura Heartbeat, realizzata in collaborazione con Nicola Fasoli, seguita da Lose Control, uscita il 2 ottobre. Due produzioni che si inseriscono in un progetto musicale orientato alle sonorità House, Dance, EDM ed Electronic Music.





Nel corso della sua attività si è esibito in diversi contesti musicali e ha condiviso il palco con artisti della scena dance italiana e internazionale. Ha inoltre conseguito il diploma presso la R12 Music Production School, dopo la formazione alla DJ Academy, consolidando le competenze legate alla produzione musicale.





Il DJ set ad Amsterdam rappresenta un’ulteriore occasione di confronto con il panorama internazionale della musica elettronica e un nuovo passaggio nel percorso artistico di Endrio, che punta a rafforzare la propria presenza oltre i confini regionali.





Ascolti e informazioni





Pagina ufficiale: https://paa.ge/endrio.dj/it





Spotify – Lose Control: https://open.spotify.com/intl-it/track/1yGnndgoKKabEWdJmWp5Kf?si=1414c60f33bb4189





Spotify e altre produzioni: disponibili tramite la pagina ufficiale dell’artista.

Luogo: CLUB, Herengracht 435 1017 BR Amsterdam, AMSTERDAM