EMI Basket Gubbio si ferma ad Alba. Prima sconfitta stagionale: con Alba Basket finisce 63-60 - Tuttoggi.info

Si ferma a sette la striscia di vittorie di EMI Basket Gubbio, battuta 63-60 da Alba Basket al Palasport di via degli Oleandri. Una partita a basso punteggio e di grande intensità difensiva, in cui i biancoblù hanno condotto per tre quarti prima del ritorno dei padroni di casa nell’ultimo periodo. Il massimo vantaggio di Gubbio è stato di +11, quello di Alba di +8.

Gubbio parte meglio: un 11-3 iniziale, il gioco da quattro punti di Pacini e i 9 punti di Akele nel quarto firmano il 19-15 del primo periodo. Alba si aggrappa a Di Bonaventura e ricorre alla zona 2-3. Nel secondo quarto Bacchelli, con 6 punti, spinge i biancoblù fino al +11 (31-20), ma Mazzagatti risponde con 7 punti consecutivi e riporta Alba a -5: all’intervallo è 30-35.

La ripresa è un duello di difese: il terzo quarto finisce 14-12 per Alba, che chiude a -3 sul 44-47. Nell’ultimo periodo cambia la partita: dal 44-49 i padroni di casa piazzano un parziale di 12-0, firmato anche da tre triple di Tommaso Caprara, e salgono sul 56-49. Gubbio prova a rientrare con Mbaye e Di Simone e con i tre liberi di Bacchelli a 36 secondi dalla fine, ma l’ultimo possesso non trova il canestro.

Sul piano tecnico, la difesa eugubina ha tenuto: Alba chiude a 63 punti e Massotti, Di Bonaventura e Mazzagatti, che ne fanno 43 in tre, sono stati limitati a lungo. Ha pesato la fase offensiva: 15 palle perse, 12 recuperate da Alba, e 4 triple su 24. Sotto canestro Gubbio ha fatto meglio, con 19 canestri da due su 37 contro i 13 su 28 degli avversari, 36 rimbalzi contro 32 e 10 liberi su 12. Alba ha pagato 9 su 38 dall’arco, ma ha trovato le triple decisive nel momento chiave.

Il migliore dei biancoblù, e della gara, è Gaddiel Akele con 17 punti (7 su 13 da due) e 4 rimbalzi offensivi. In doppia cifra di squadra nessun altro, ma Di Simone e Bacchelli chiudono con 9, Pacini con 7 e due triple. Benjamin Giorgetti segna 6 punti, ma è il migliore di squadra per +/- (+8), con 8 rimbalzi e 3 assist. Per Alba 16 punti per Mazzagatti e Di Bonaventura, 11 per Massotti, che aggiunge 9 rimbalzi e 4 assist.

Una sconfitta che non cancella l’identità difensiva della squadra e da cui ripartire subito: domenica 15 novembre alle 18 Gubbio ospita Gualdo Tadino per un derby sicuramente emozionante.

ALBA BASKET – EMI BASKET GUBBIO 63-60

ALBA BASKET: Caprara 9, Caucci 2, Stirpe n.e., Mazzagatti 16, Villani 2, Massotti 11, Franceschetti 3, D’Ambrosio n.e., Iannelli 4, Di Luca n.e., Matarese, Di Bonaventura 16. All. Stirpe S.

EMI BASKET GUBBIO: Di Simone 9, Beccafichi 2, Cecchini R., Bacchelli 9, Carsetti, Akele 17, Pacini 7, Mbaye 6, Giorgetti 6, Vispi n.e., Flamini, Palazzari 4. All. Cecchini L.

PARZIALI: 15-19, 15-16, 14-12, 19-13.

PROGRESSIVI: 15-19, 30-35, 44-47, 63-60.

5 FALLI: Iannelli (Alba).

Gubbio, 9 novembre 2026

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio



