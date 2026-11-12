 EMI Basket Gubbio si ferma ad Alba. Prima sconfitta stagionale: con Alba Basket finisce 63-60 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

EMI Basket Gubbio si ferma ad Alba. Prima sconfitta stagionale: con Alba Basket finisce 63-60

Redazione

EMI Basket Gubbio si ferma ad Alba. Prima sconfitta stagionale: con Alba Basket finisce 63-60

Gio, 12/11/2026 - 07:34

Condividi su:

Si ferma a sette la striscia di vittorie di EMI Basket Gubbio, battuta 63-60 da Alba Basket al Palasport di via degli Oleandri. Una partita a basso punteggio e di grande intensità difensiva, in cui i biancoblù hanno condotto per tre quarti prima del ritorno dei padroni di casa nell’ultimo periodo. Il massimo vantaggio di Gubbio è stato di +11, quello di Alba di +8.

Gubbio parte meglio: un 11-3 iniziale, il gioco da quattro punti di Pacini e i 9 punti di Akele nel quarto firmano il 19-15 del primo periodo. Alba si aggrappa a Di Bonaventura e ricorre alla zona 2-3. Nel secondo quarto Bacchelli, con 6 punti, spinge i biancoblù fino al +11 (31-20), ma Mazzagatti risponde con 7 punti consecutivi e riporta Alba a -5: all’intervallo è 30-35.

La ripresa è un duello di difese: il terzo quarto finisce 14-12 per Alba, che chiude a -3 sul 44-47. Nell’ultimo periodo cambia la partita: dal 44-49 i padroni di casa piazzano un parziale di 12-0, firmato anche da tre triple di Tommaso Caprara, e salgono sul 56-49. Gubbio prova a rientrare con Mbaye e Di Simone e con i tre liberi di Bacchelli a 36 secondi dalla fine, ma l’ultimo possesso non trova il canestro.

Sul piano tecnico, la difesa eugubina ha tenuto: Alba chiude a 63 punti e Massotti, Di Bonaventura e Mazzagatti, che ne fanno 43 in tre, sono stati limitati a lungo. Ha pesato la fase offensiva: 15 palle perse, 12 recuperate da Alba, e 4 triple su 24. Sotto canestro Gubbio ha fatto meglio, con 19 canestri da due su 37 contro i 13 su 28 degli avversari, 36 rimbalzi contro 32 e 10 liberi su 12. Alba ha pagato 9 su 38 dall’arco, ma ha trovato le triple decisive nel momento chiave.

Il migliore dei biancoblù, e della gara, è Gaddiel Akele con 17 punti (7 su 13 da due) e 4 rimbalzi offensivi. In doppia cifra di squadra nessun altro, ma Di Simone e Bacchelli chiudono con 9, Pacini con 7 e due triple. Benjamin Giorgetti segna 6 punti, ma è il migliore di squadra per +/- (+8), con 8 rimbalzi e 3 assist. Per Alba 16 punti per Mazzagatti e Di Bonaventura, 11 per Massotti, che aggiunge 9 rimbalzi e 4 assist.

Una sconfitta che non cancella l’identità difensiva della squadra e da cui ripartire subito: domenica 15 novembre alle 18 Gubbio ospita Gualdo Tadino per un derby sicuramente emozionante.

ALBA BASKET – EMI BASKET GUBBIO 63-60

ALBA BASKET: Caprara 9, Caucci 2, Stirpe n.e., Mazzagatti 16, Villani 2, Massotti 11, Franceschetti 3, D’Ambrosio n.e., Iannelli 4, Di Luca n.e., Matarese, Di Bonaventura 16. All. Stirpe S.

EMI BASKET GUBBIO: Di Simone 9, Beccafichi 2, Cecchini R., Bacchelli 9, Carsetti, Akele 17, Pacini 7, Mbaye 6, Giorgetti 6, Vispi n.e., Flamini, Palazzari 4. All. Cecchini L.

PARZIALI: 15-19, 15-16, 14-12, 19-13.

PROGRESSIVI: 15-19, 30-35, 44-47, 63-60.

5 FALLI: Iannelli (Alba).

Gubbio, 9 novembre 2026

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio


Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Incidente distrugge l’edicola storica a Costano, la giunta: “Impegno per il recupero”
Città di Castello

Tornano sui banchi di scuola…dopo 60 anni

Assisi

Giornata mondiale dei poveri, ad Assisi nuovi spazi per la Caritas

in umbria

gli ultimi pubblicati

Spoleto

Spoleto Country Club, Francesca Bianconi in finale a Verona

Valnerina

Intelligenza artificiale nelle Pmi del cratere sisma 2016, nasce il progetto “trAIning”
Perugia

Latitante da quasi due anni, 35enne arrestata in Spagna

Spoleto

Serafino Amato espone a Spoleto nella ex chiesa della Madonna del Pozzo , la più piccola galleria d’arte dell’Umbria

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!