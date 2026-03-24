EMI Basket Gubbio – Perugia Basket 65-58. - Tuttoggi.info

Contro la capolista torna alla vittoria in casa EMI Gubbio e conquista la certezza della terza posizione in campionato

Colpo pesante per EMI Basket Gubbio, che davanti al proprio pubblico supera la capolista Perugia al termine di una gara intensa e combattuta, conquistando due punti decisivi per la corsa playoff e la certezza del terzo posto.

Primo quarto all’insegna dell’intensità difensiva, con entrambe le squadre determinate a rallentare i ritmi offensivi degli avversari. La zona di Perugia inizialmente imbriglia l’attacco eugubino e i ragazzi di Barilla ne approfittano, provando la fuga sul 10-3 a metà frazione. La reazione dei padroni di casa, però, è immediata: il parziale di 7-0 firmato dalla coppia Berti-Carter ristabilisce l’equilibrio. Nel finale è ancora Perugia a rimettere la testa avanti, chiudendo il primo quarto sul 17-13.

Nel secondo periodo cambiano gli equilibri. È la formazione ospite a faticare maggiormente in attacco, mentre Gubbio trova in Cecchini un punto di riferimento fondamentale nella propria metà campo. I soli 10 punti segnati dai perugini permettono ai padroni di casa di andare all’intervallo lungo in vantaggio, sul 29-27.

Il terzo quarto scorre nel segno dell’equilibrio, con percentuali basse da entrambe le parti e continui botta e risposta. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il controllo della gara, e si arriva così all’ultima frazione con Gubbio avanti di misura, 40-39.

L’inizio dell’ultimo quarto sembra indirizzare definitivamente la partita: Gubbio tenta l’allungo decisivo e tocca il +6. Perugia, però, non si arrende e con lucidità riesce a ricucire fino al 47 pari. È a quel punto che i padroni di casa trovano nuovamente energia e precisione, riportandosi avanti e gestendo con autorità gli ultimi assalti degli ospiti.

La sirena finale premia Gubbio, che conquista il derby con il punteggio di 65-58 e due punti fondamentali che valgono matematicamente il terzo posto nella griglia playoff per la squadra di coach Cecchini.

Tra i protagonisti spiccano Marcone, autore di 13 punti, e Razzi, top scorer con 16, di cui ben 12 realizzati nell’ultimo quarto. Il prossimo appuntamento e ultimo appuntamento della regular season è fissato per sabato 28 alle ore 18 sul campo di Lanciano.

BASKET GUBBIO – PERUGIA BASKET 65-58

BASKET GUBBIO: Di Simone 9, Beccafichi 3, Cecchini R. 4, Marcone 13, Stroppa, Mulazzani 11, Carter Yelamos 7, Berti 3, Vispi ne, Flamini ne, Razzi 14, Palazzari 1. All. Cecchini L.

PERUGIA BASKET: Pennicchi 10, Monacelli 4, Palazzoni 9, Spasojevic 5, Righetti ne, Ranitovic 9, Mema ne, Berardi 6, Minieri 11, Minelle, Moca 4. All. Barilla

PARZIALI: 13-17, 16-10, 11-12, 25-19.

PROGRESSIVI: 13-17, 29-27, 40-39, 65-58.

5 FALLI: Spasojevic (Perugia Basket), Ranitovic (Perugia Basket)

Gubbio, 23 marzo 2026

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio

Foto: Gabriele Pettinacci – @gabripett_



